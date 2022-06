Bulgarie: la sélection victime d'un grave accident de la route, un joueur hospitalisé

L'équipe de Bulgarie de football a été victime d'un accident de la route à Tbilissi, où elle doit affronter la Géorgie en Ligue des nations. Le milieu offensif Todor Nedelev a dû être hospitalisé et opéré.

Les dégâts matériels montrent la violence du choc. Les joueurs et le staff de l'équipe nationale bulgare de football ont été victimes vendredi d'un grave accident de la route. À Tbilissi, en vue d'un match de Ligue des nations prévu dimanche contre la Géorgie, les deux cars qui transportaient la sélection sont entrés en collision. Le milieu de terrain offensif Todor Nedelev a dû être hospitalisé et opéré. Il souffre d'un traumatisme crânio-cérébral et d'un coup de fouet cervical.

L'intervention chirurgicale s'est déroulée avec "succès", selon un communiqué de la fédération bulgare de football. "Nedelev restera sous la supervision des équipes médicales locales. (...) Tous les autres joueurs et membres du staff sont en bonne santé", a-t-il été précisé samedi. Il semblerait que ce soit le cas également pour les chauffeurs.

Pas de report pour le moment

D'après les médias locaux, l'accident est survenu sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel des joueurs. Les deux cars se suivaient lorsqu'un freinage brusque du premier véhicule a causé la collision. Le côté droit de la partie avant du second véhicule a été gravement endommagé. Une enquête a été ouverte par la police locale.

Selon le site local Sportal, un report du match Géorgie-Bulgarie n'était pas envisagé samedi. Cette rencontre compte pour la quatrième journée de la Ligue des nations. Les deux sélections se sont affrontées le 5 juin: les Géorgiens se sont largement imposés 5-2. Les Bulgares n'ont pas gagné le moindre match dans cette trêve internationale (1-1 contre la Macédoine du Nord et face à Gibraltar).