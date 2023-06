Croatie: Modric a tranché pour son avenir en sélection

Luka Modric (37 ans) a annoncé qu’il avait pris sa décision sur son avenir en sélection croate, dimanche après la défaite en finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne (0-0, 5 tab 4). Mais il veut attendre avant de la dévoiler.

La fin d’une très grande aventure pour une star du football mondial? Luka Modric (37 ans) a annoncé qu’il avait pris sa décision sur son avenir avec la sélection croate dimanche après la défaite en finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne (0-0, 5 tab 4). Mais le Ballon d’or 2018 n’a pas voulu l’annoncer tout de suite. A voir la déception et l’émotion sur son visage, beaucoup y ont vu la possible fin de carrière internationale du milieu de terrain après avoir porté le maillot des Vatreni pendant 17 ans.

"Je suis clair sur ma décision, mais je ne vais pas la dire aujourd'hui", a-t-il lancé dans la zone mixte du stade de Rotterdam quelques instants après le nouveau revers de sa sélection aux portes d’un titre. Après avoir tout gagné en club avec le Real Madrid (23 titres, dont cinq Ligues des champions), Modric a frôlé le graal en sélection avec une finale de Coupe du monde perdue face à la France en 2018, année où il a gagné le Ballon d’or.

La Croatie a encore signé un parcours remarquable en 2022 avec une troisième place. Dimanche, Modric visait le titre en Ligue des Nations mais son équipe s’est finalement inclinée aux tirs au but après deux ratés de Lovro Majer et Bruno Petkovic. Retenu en sélection pour la première fois en 2006, il compte 166 capes et 24 buts inscrits.

Son avenir en club est, lui, plus clair. Alors qu’il arrive en fin de contrat au Real Madrid, l’ancien joueur de Tottenham devrait prochainement prolonger jusqu’en 2024, selon la presse espagnole malgré une grosse offre venue d’Arabie saoudite. Contrairement à son ancien équipier Karim Benzema, le natif de Zadar a refusé le pont d’or du riche état pétrolier et devrait donc poursuivre dans la capitale espagnole malgré la récente arrivée d’un nouveau concurrent au milieu, le jeune Anglais Jude Bellingham (19 ans).