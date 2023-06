Mercato: l'Arabie Saoudite insiste pour Modric

Après avoir attiré Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l'Arabie Saoudite préparerait une offre XXL pour s'attirer les services de Luka Modric (37 ans), en fin de contrat avec le Real Madrid.

Le Real Madrid va-t-il voir partir un autre cadre du vestiaire ? Après les adieux de Karim Benzema, le club merengue est sur le point de perdre Luka Modric. En fin de contrat avec le Real le 30 juin, le joueur de 37 ans n'a pas encore annoncé où il jouerait la saison prochaine.

Selon Cope, le milieu croate pourrait se laisser tenter par l'Arabie Saoudite, qui préparerait une offre très alléchante pour l'ancien joueur de Tottenham. Une offre sensiblement équivalente à celle proposée au Français. Selon le média espagnol, le pays du Golfe chercherait à attirer tous les derniers Ballons d'or.

>> Le mercato en direct.

Un palmarès XXL avec le Real Madrid

Si Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont déjà franchi le pas, Lionel Messi a décidé de rejoindre l'Inter Miami. Un refus qui aurait poussé le pays à considérablement augmenter son offre pour Luka Modric. En cas de départ, le Croate laisserait derrière lui une trace indélébile au sein du club madrilène. Depuis 2012, il a disputé 488 matchs toutes compétitions confondues (37 buts, 77 passes décisives). Vainqueur de cinq Ligues des champions, cinq Coupes du monde des cubs, quatre Supercoupes d'Europe, quatre Supercoupes d'Espagne, deux Coupes du Roi et trois Ligas, il possède l'un des plus beaux palmarès du Real.