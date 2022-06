Encore une surprise en Ligue des nations: défaite historique de l'Angleterre en Hongrie

L'Angleterre s'est inclinée en Hongrie ce samedi (1-0) pour la première journée de la Ligue des nations. Un revers historique, le premier depuis 1962 pour les Anglais face au Hongrois, dans un huis clos assez étrange.

La Hongrie met fin à 60 ans de disette! Pour la première fois depuis 1962 et un match de Coupe du monde, l'Angleterre s'est inclinée contre les Hongrois ce samedi, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations. Une défaite 1-0 sur un penalty concédé par Reece James - entré en jeu quelques minutes plus tôt - et transformé par Dominik Szoboszlai à la 66e minute.

Au lendemain de la défaite de l'équipe de France, tenante du titre, à domicile contre le Danemark (2-1) et de la déroute de la Belgique chez elle face aux Pays-Bas (4-1), c'est une nouvelle surprise dans cette nouvelle édition de la Ligue des nations. Et une nouvelle fois, le manque de fraîcheur physique et mentale a sans doute joué son rôle.

Allemagne-Angleterre mardi

Les hommes de Gareth Southgate ont eu des occasions mais ne sont pas parvenus à les concrétiser, faute d'inspiration dans le dernier geste face à un gardien bien placé. A l'inverse, les Britanniques ont aussi subi les contre-attaques de la Hongrie, à l'image d'un couloir gauche Justin-Maguire qui a souffert face aux percées de Loïc Nego. Jordan Pickford a en prime causé plusieurs frayeurs aux siens.

Les Three Lions vont devoir rebondir. Prochain match prévu face à l'Allemagne mardi à Munich. Des Allemands qui, d'ici là, auront affronté l'Italie, qui recevra ensuite la Hongrie.