Equipe de France: désormais, le palmarès des Bleus n’a pas d’équivalent en Europe

La victoire de l’équipe de France en Ligue des nations confère aux Bleus un statut très particulier d’équipe la plus titrée dans l’histoire du football européen.

Ce n’est pas le plus prestigieux des nombreux titres que contient son armoire à trophées, certes, mais la victoire en Ligue des nations permet tout de même à l’équipe de France de remettre un pied dans le gotha européen. Il est un formidable accomplissement pour une sélection qui a désormais gagné tous les titres en jeu sur la planète. Doubles champions du monde (1998-2018) et vainqueur de l’Euro à deux reprises (1984, 2000), l’équipe de France a soulevé dimanche le seul titre qui manquait à son palmarès, parmi ceux qui sont en jeu aujourd’hui, avec également les JO (1984) à son actif et l'ancienne Coupe des Confédérations (2001-2003).

Le Brésil et l'Argentine font le match

La France est la première équipe européenne de l'histoire du football à gagner dans toutes les compétitions dans lesquelles elle a été engagée chez les hommes, y compris dans les catégories jeunes: elle a ainsi gagné la Coupe du monde, l’Euro, les JO, la Coupe des Confédérations, la Ligue des nations, le Mondial des -20 ans (2013), la Coupe du monde U17 (2001), l’Euro U21 (1988), l'Euro U19 (1949 pour le Tournoi juniors de l'UEFA, 1983, 1996, 1997 et 2000, chez les moins de 18 ans, puis 2005, 2010 et 2016 en U19) et l'Euro U17 (2004, 2015).

Seuls le Brésil, en comptant ses compétitions continentales, et l’Argentine, très performants également dans les catégories de jeunes, peuvent se targuer d’avoir un palmarès équivalent. Mais la Copa America vaut-elle un championnat d’Europe ? C’est un autre débat, qui ne manquera pas de faire parler. En attendant, les Bleus sont désormais bien engagés sur la voie qui doit les mener jusqu’au Qatar où ils espèrent pouvoir conquérir leur troisième étoile dans un peu plus d'un an désormais. Un succès face au Kazakhstan le 13 novembre prochain, dans le cadre des qualifications, leur assurerait un vol direct pour le Qatar. D’ici là, les joueurs vont retrouver leur quotidien en club l’esprit un peu plus léger.