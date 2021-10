France-Espagne: Mbappé a profité d’une règle modifiée pour "favoriser les buts" explique Derrien

Kylian Mbappé a marqué le but de la victoire française contre l’Espagne ce dimanche en finale de la Ligue des nations (2-1). Au micro de RMC Sport, l’ancien arbitre Bruno Derrien décrypte cette situation qui a suscité une vive polémique en Europe en raison d’un potentiel hors-jeu de l’attaquant tricolore. L’ex-officiel y voit une application stricte du règlement mais suggère de changer cette règle.

Difficile de dire le contraire, à première vue Kylian Mbappé semblait hors-jeu sur la passe de Théo Hernandez lors de la finale entre la France et l’Espagne en Ligue des nations de dimanche. Après vérification à la vidéo, le but inscrit par l’attaquant a été validé et les Bleus ont remporté un nouveau trophée (2-1). Face au tollé au sein de la Roja et de la presse ibérique, le règlement de l’IFAB prévaut et l’article 11 concernant le hors-jeu permet bien de valider le but du joueur tricolore.

"Au vu de l’application de la règle, le but de Kylian Mbappé est bien valable. A partir du moment où Eric Garcia peut dévier le ballon et remet en jeu Kylian Mbappé, l’arbitre VAR applique la règle, confirme Bruno Derrien ce lundi pour RMC Sport. La règle, on en pense ce que l’on veut. On peut estimer que l’esprit du jeu peut être bafoué, que cette règle est stupide. On peut estimer que ce n’est pas une erreur d’arbitrage mais que la règle est navrante et qu’il faudrait peut-être rechanger la règle."

Derrien: "Il faut revenir à la règle initiale"

Dès lors, on peut légitimement s’interroger sur l’intérêt de cet article 11 et surtout sur la modification de la règle du hors-jeu par l’IFAB en vue de la saison 2013-2014. Chaque année, l’IFAB (International Football Association Board) cherche à faire évoluer les règles de la planète foot et il y a huit ans, l’instance a choisi de modifier la norme. Pourquoi? "C’est sans doute pour favoriser les buts et qu’il y ait plus de buts", répond du tac au tac l’ancien arbitre international.

Et Bruno Derrien de livrer son ressenti sur cette évolution du règlement concernant le hors-jeu: "Je trouve, à titre personnel, qu’il faut revenir à la règle initiale. Avant il fallait que cela soit une passe vraiment volontaire, que l’attaquant soit remis en jeu clairement par une passe volontaire d’un défenseur. Là (sur la déviation d’Eric Garcia), on ne peut pas estimer que c’est raté. Il essaye de dévier le ballon mais la volonté première de Théo Hernandez est quand même de passer le ballon à Kylian Mbappé. Avec cette règle, pour moi, l’esprit du jeu est bafoué."

Le tacle de Garcia n’est pas un "sauvetage"

Hors-jeu au départ de la passe de Théo Hernandez, Kylian Mbappé a donc été remis en jeu sur la tentative d’interception d’Eric Garcia. Pourtant, selon la règle, une tentative de sauvetage n’aurait pas dû remettre en jeu l’attaquant des Bleus. Mais voilà, le tacle raté du défenseur du Barça ne constitue pas un "sauvetage" pour l’IFAB.

Selon le désormais fameux article 11 sur la question du hors-jeu: "Effectuer un «sauvetage» consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras."

Dès lors, l’interception manquée par Eric Garcia ne constitue pas, un sauvetage désespéré car ce n’est pas directement pour empêcher un but. "Là Kylian Mbappé est un peu loin du but, même s’il va au but, abonde encore Bruno Derrien. Cela restera toujours une question d’interprétation."

Kylian Mbappé et Eric Garcia lors de la finale France-Espagne © Icon Sport

Là encore, Bruno Derrien y voit comme une primer à l'attaque. Et pour cause, une telle situation risque d'inciter les défenseurs à ne plus tenter d'intervenir pour prendre ou dévier le ballon. Une prise de risque supplémentaire qui peut nuire à l'alignement défensif et faciliter le jeu des flèches offensives.

"[Les défenseurs pourraient ne plus défendre?] Bien sûr, oui. Encore faut-il aussi que les défenseurs soient sûrs que l’attaquant est hors-jeu. D’autant plus que les arbitres assistants ne lèvent plus leur drapeau ou ne le font que lorsque l’action est terminée, juge Bruno Derrien. Il faut que les défenseurs soient vraiment sûrs que leurs coéquipiers sont alignés avec eux. S’il ne touche pas le ballon, il peut mettre l’attaquant derrière-lui hors-jeu. Sauf que si un latéral couvre de l’autre côté, il prend un risque. Ce n’est pas facile."

Un but validé grâce à la vidéo?

Entre une sorte de prime à l'offensive et l'absence d'uniformisation dans les décisions, le choix de l'arbitre central demeure donc prépondérant. Et l’interprétation de l’ex-arbitre français s’avère bien différente de celle d’Anthony Taylor et de ses assistants ce dimanche à Milan.

"Il faut respecter l’esprit du jeu. Qu’on le veuille ou non, Kylian Mbappé est derrière et tire un avantage de sa position initiale. […] Quand on voit le but en direct ce dimanche, on se dit qu’il y a hors-jeu, lance Bruno Derrien en guise de conclusion. On ne voit pas au départ que le ballon est dévié. Il faut plusieurs ralentis avec le VAR. On ne le voit pas sans la vidéo. Sans le VAR, qu’elle aurait été la décision de l’arbitre."

"Dura lex, sed lex", prétend la célèbre locution latine. Oui, la loi est dure, mais c’est la loi. Et cette fois le règlement a tourné en faveur de l’équipe de France. Cela ne sera peut-être pas toujours le cas. Pour les Bleus, autant en profiter.