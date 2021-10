France-Belgique: les réseaux s'enflamment pour le retour du "seum" chez les Belges

Comme lors de la Coupe du monde 2018, l’équipe de France a battu la Belgique (3-2) ce jeudi en demi-finale de la Ligue des nations. Compte tenu du scenario renversant et dur à digérer pour les Belges qui menaient 2-0 à la pause, le "seum" est vite réapparu sur réseaux sociaux.

Ils espéraient prendre leur revanche. Et effacer un peu la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à l’équipe de France. Un poil mauvais perdants, les Diables Rouges, Thibaut Courtois en tête, avaient eu le seum. Une expression qui leur colle à la peau depuis et qu’ils ont bien failli transmettre aux Bleus ce jeudi en demi-finale de Ligue des nations. A 2-0 à la pause, la victoire leur tendait enfin les bras. Sauf que les champions du monde ont du caractère. Karim Benzema, Kylian Mbappé et Théo Hernandez ont renversé leurs voisins, battus 3-2. Du pain bénit pour les réseaux sociaux...

La Belgique tentera de remporter la "petite" finale dimanche face à l'Italie. Un match qui n'a pas l'air d'emballer Thibaut Courtois, au micro de RTL Belgique: "Le match de dimanche face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match."