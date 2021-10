France-Belgique: Courtois encore dépité par la défaite malgré la possession en faveur des Belges selon lui

Après la Coupe du monde 2018, la France a une nouvelle dominé la Belgique (3-2) lors d’une demi-finale. Cette fois en Ligue des nations. Une défaite qui a valu un nouveau commentaire déçu de Thibaut Courtois.

Trois ans après, comme l’impression d’un déjà-vu. Une victoire pleine de suspense de l’équipe de France face à la Belgique dans une demi-finale de compétition internationale. Et Thibaut Courtois qui parle avec dépit de la possession de balle après la rencontre. Ce jeudi, c’est en finale de la Ligue des nations que les Bleus ont terrassé les Diables Rouges après avoir été menés 2-0 à la pause (3-2). E terme de possession, le site de l’UEFA annonce un 52% en faveur de la France. Mais le gardien du Real Madrid a eu une impression différente sur le terrain. "On a bien joué en première mi-temps, notamment au niveau de la possession", a-t-il déploré au micro de RTL Belgique.

Courtois ne comprend pas l’intérêt du match pour la 3e place

Un Thibaut Courtois également agacé par les buts concédés… et le match pour la 3e place à disputer dimanche (15h) face à l’Italie. "En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On n’est pas restés calmes avec le ballon. On a donné des buts cadeaux. C’est dommage, a-t-il estimé. Je n’ai pas revu les buts. Mais sur le premier, face à des joueurs comme ça c’est normal qu’ils aient la classe pour faire ça dans la surface. Pour le deuxième but, c’est dommage ce penalty. On savait que 2-0 ce ne serait pas assez face à la France. Il n’y a pas de frustration. (…) Le match de dimanche face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match."