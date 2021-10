France-Espagne: l'UEFA veut changer la règle du hors-jeu après le but de Mbappé

Quelques jours après le but "polémique", mais bien valable de Kylian Mbappé lors de France-Espagne (2-1) en finale de la Ligue des nations, le responsable de l'arbitrage au sein de l'UEFA a défendu M.Taylor, en considérant toutefois que le règlement actuel doit être revu.

Aussi valable soit-il, le but victorieux de Kylian Mbappé lors de la finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne (2-1) continue de faire parler. Et il pourrait avoir de vraies conséquences. Après les plaintes espagnoles, l'UEFA prône désormais une reformulation de la règle du hors-jeu, car cette action "correctement" arbitrée selon l'instance, serait contraire "à l'esprit du jeu".

Vivement critiqué en Espagne, l'arbitre anglais Anthony Taylor "a pris une décision correcte, basée sur la règle existante et son interprétation officielle", a déclaré ce vendredi le responsable de l'arbitrage au sein de l'instance européenne, Roberto Rosetti. Selon lui, en tentant d'intercepter la passe de Théo Hernandez à la 80e minute, le défenseur espagnol Eric Garcia a bien remis Kylian Mbappé en jeu, même s'il se trouvait plus éloigné du but que lui, parce qu'il est "intervenu pour jouer la balle".

L'UEFA a sollicité la FIFA et l'IFAB pour que le sujet soit débattu

"Toutefois, ce cas nous montre que l'interprétation actuelle de la loi semble être en conflit avec l'esprit de la loi elle-même, qui est d'empêcher tout joueur de tirer avantage de sa position de hors-jeu", a ajouté l'ancien arbitre international italien.

Pour Rosetti, "la position de l'UEFA est qu'il est possible d'améliorer la formulation" de la règle édictée par l'International Board (IFAB), l'instance régissant les lois du jeu, "pour la rendre conforme à l'objectif de la loi sur le hors-jeu et à l'esprit du jeu". En ce sens, l'Italien a précisé avoir "déjà pris contact" avec la FIFA et l'IFAB, et "discutera de solutions lors de la prochaine réunion du groupe consultatif technique" de l'International Board, programmée le 27 octobre.

Pour l'heure, le texte est ainsi formulé: "Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire." Mais grâce ou à cause de Mbappé, le règlement pourrait bientôt évoluer.