France-Espagne: un ancien arbitre espagnol valide le but de Mbappé et invite "les joueurs à connaître les règles"

Iturralde González, ancien arbitre espagnol devenu consultant pour AS et la Cadena Ser, estime que le but de Kylian Mbappé est bien valable. Pour lui, le geste d’Eric Garcia remet bien en jeu l’attaquant français.

Au milieu d’une Espagne du foot en colère, une voix dissonante valide la décision des arbitres d’accorder le but à Kylian Mbappé, dimanche lors de la finale de la Ligue des nations entre la France et l’Espagne (2-1). Iturralde González, ancien arbitre espagnol devenu consultant pour AS et la Cadena Ser, se range du côté de son ancienne corporation. Pour lui, le tacle d’Eric Garcia – qui effleure le ballon – remet en jeu l’attaquant français.

"S'il touche le ballon, c'est but"

"Il est en position de hors-jeu bien sûr, explique-t-il. Mais Eric Garcia doit essayer de dégager et je ne vois pas cette tentative. Au ralenti, il se jette au sol pour le dégager et s'il touche le ballon, c'est un but. S'il va au sol et le touche, il remet Mbappé en jeu. Sur le ralenti, on n’a pas vu qu’Eric a touché le ballon mais il tire pour dégager. S'il le touche, c'est un but."

"S'il va au sol et le touche, il réhabilite Mbappé, poursuit-il. Il le touche. Pour qu'il n'y ait pas de polémique, Mbappé n'interfère pas avec lui dans le dégagement, il le conditionne. Comme Mbappé ne dispute pas le ballon, il conditionne... Le règlement dit d'intervenir. Eric Garcia est libre de dégager ou pas. A mon époque ce n’était pas non plus un hors-jeu, on parlait d'ingérence."

"Mbappé n'interfère pas"

"Intervenir, c'est croiser son champ visuel, précise-t-il. Il n'interfère pas. Il ne conteste pas le ballon. Intervenir, c'est ne pas le laisser dégager. Eric García peut faire tout ce qu'il veut pour interférer. Pour qu'il (Mbappé) soit hors-jeu, il faut qu'il interfère. Il (Garcia) touche le ballon pour essayer de couper la passe. Il le réhabilite. L’arbitre n'a pas eu à aller voir l’action sur le moniteur car c'est une action de jeu objective. Il l’accorde ou il ne l’accorde pas. Et l'assistant n’a pas levé son drapeau. Et puisqu'il ne l’a pas levé, il n'a pas besoin d'aller au VAR. Les joueurs doivent connaître les règles, ils ont beaucoup de temps libre et il n'y a que 17 règles."

Selon le règlement de l’IFAB, "un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Effectuer un 'sauvetage' consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras (sauf le gardien dans sa propre surface de réparation)".

Le règlement aborde un autre point important, celui pour l’attaquant d’interférer avec le défenseur sur l’action. Si tel est le cas, le hors-jeu doit être sifflé. Mais selon Iturralde González, Kylian Mbappé n’interfère pas, ici, dans le geste de Garcia, qu’il suit comme spectateur. Une interprétation qui ne met personne d’accord.