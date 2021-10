Ligue des nations, France-Espagne en direct: la compo probable avec Kimpembe

Les Bleus encore en 3-4-1-2 ?

A la veille de la finale de la Ligue des nations entre l’équipe de France et l’Espagne dimanche soir à Milan (20h45), le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps n’a pas donné d’indice sur sa composition d’équipe. On peut imaginer que le système en 3-4-1-2 sera reconduit. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe sont en concurrence pour une place en défense dans l'axe gauche.