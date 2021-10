Italie-Espagne: Bonucci présente ses excuses après son expulsion

Exclu dès la première période d'Italie-Espagne (1-2), mercredi en Ligue des nations, le défenseur italien Leonardo Bonucci s'est fendu d'un message d'excuses sur les réseaux sociaux après la partie.

Avec plus de 700 matchs professionnels au compteur, dont 111 sélections avec la Nazionale, on ne peut pas dire que Leonardo Bonucci (34 ans) manque d'expérience. Et pourtant, mercredi soir lors d'Italie-Espagne en Ligue des nations (1-2), le défenseur italien s'est fait punir comme un bleu, laissant ses partenaires en infériorité numérique pour la moitié du match.

Fébrile - comme toute l'Italie - en début de partie, et un brin nerveux, l'arrière central de la Juventus a d'abord écopé d'un premier carton jaune à la 30e minute de jeu pour contestation. Et quelques instants plus tard, à la 42e, l'arbitre russe Serguey Karasev lui a tendu une deuxième biscotte synonyme de rouge, pour un coup de coude sur Busquets.

"Je suis plus en colère que vous"

Un véritable tournant dans la rencontre, puisque l'Espagne, qui dominait déjà les débats et menait 1-0, a inscrit dans la foulée un deuxième but par l'intermédiaire de Ferran Torres (2-0, 45e+2), pliant l'affaire avant même la pause.

Conscient de son erreur, et des conséquences de celle-ci, Bonucci a fait son mea culpa après le match, présentant ses excuses sur les réseaux sociaux. "Je suis plus en colère que vous, et d'abord contre moi-même, a écrit le Turinois, en s'adressant aux supporters. Je suis désolé et vous demande pardon. Mais cette Italie va se relever et sera plus forte que jamais!"

Elle aura une première occasion de le faire dès dimanche, avec le match pour la troisième place de la Ligue des nations à Turin, face au perdant de France-Belgique.