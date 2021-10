Italie-Espagne: la Roja fait tomber les champions d'Europe et leur record

Victorieuse de l’Italie (2-1) en demi-finale de la Ligue des nations ce mercredi à San Siro, l’Espagne s’offre le premier ticket pour la finale en battant les champions d’Europe en titre.

Ferran Torres met San Siro à ses pieds. Face à l’Italie, qui jouait pourtant à domicile, l’Espagne s’est imposée 2-1 à San Siro, portée par un Ferran Torres des grands soirs. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement imposé leur tempo après l’ouverture du score à la 17e minute par l’attaquant de Manchester City, qui a doublé la mise trente minutes plus tard (45+2e), sur une action similaire : centre de Mikel Oyarzabal, et Ferran Torres à la conclusion au second poteau. Du bout du pied sur une extension, ou de la tête. Une première mi-temps bien agitée, où l’Italie a beaucoup raté, et dont le capitaine Leonardo Bonucci a fini par écoper de deux cartons jaunes synonymes de rouge après un coup de coude sur Busquets. Trop nerveux, il a plongé définitivement les siens en quittant le terrain dès la 42e minute.

A 10 contre 11 pendant le reste de la partie, les hommes de Roberto Mancini ont été dépassés physiquement, avec une possession de balle espagnole qui avoisinait les 80% durant la seconde période. L’Espagne mettait en place son traditionnel tiki-taka et espèrait une faille d’une Italie attentiste. Mais elle a fini par se faire surprendre. Sur une perte de balle espagnole plein axe, Federico Chiesa qui avait bien suivi, gérait bien une situation de un-contre-un pour Lorenzo Pellegrini qui viendra conclure d’un plat du pied. 2-1, San Siro y croyait à nouveau. Dominatrice, l’Espagne s’impose finalement 2-1 et met donc fin à la série italienne de 37 matchs sans défaites, record mondial établi par les vainqueurs de l’Euro 2021.

Gavi, une première de rêve

Avant même le début du match, Gavi avait marqué l’histoire. Titulaire face au champion d’Europe pour sa première convocation, le jeune gamin de 17 ans et 62 jours est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de la sélection espagnole. Une première qu’il a inauguré avec classe et sérénité, mettant un mal le milieu de terrain pourtant réputé pour fermer un maximum d’espace. Et il donne raison à Luis Enrique, qui a toujours soutenu qu’il n’était pas trop tôt pour le lancer. Le jeune qui ne compte que cinq matchs de Liga à son actif, a même tenu tête à Marco Verratti. Très nerveux, le milieu du PSG n’a pas arrêté de discuter chaque décision, ce qui a fini par agacer Gavi.

Cette bataille remportée par les Espagnols l’a aussi été grâce aux deux autres milieux de terrain, Koke et Busquets, qui ont donné une leçon de football à un entrejeu italien fatigué d’avoir à courir constamment. Les trois joueurs complémentaires distribuent, récupèrent et se projettent dans un tempo de plus en plus marqué au fil des minutes. Une soirée réussite aussi pour l’attaque espagnole, qui manque parfois d’efficacité, mais qui a pu compter sur une paire Oyarzabal-Torres des grands soirs, à l’origine des deux buts.

Donnarumma, un retour à Milan compliqué

Copieusement sifflé par San Siro pour son retour en terres italiennes après son départ au PSG, Gigio Donnarumma a mis du temps avant de se mettre dans son match. Après un premier but contre lequel il ne pouvait rien, il n’est pas exempt de tout reproche sur une action de Marcos Alonso à la 19e. Plus que jamais dernier rempart après l’exclusion de Leonardo Bonucci, l’ancien gardien de l’AC Milan était nettement meilleur en seconde période, sortant quelques parades décisives alors que l’Espagne cherchait à alourdir le score.

Passée en 5-3-1, l’Italie cherchait avant tout à assoir sa solidité défensive, jouant le contre grâce à leurs transitions offensives rapides. Un plan de jeu insuffisant, mais qui aura au moins semé le doute dans les esprits espagnols et maintenu les espoirs de toute une Italie qui vivait sur un petit nuage depuis l’Euro. Pour connaître le futur adversaire de l’Espagne en finale, rendez-vous jeudi à 20h45 pour France-Belgique.