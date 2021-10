Italie-Espagne, les compos: Gavi bat un record de précocité, Verratti titulaire

L’Italie et l’Espagne ont dévoilé leurs compositions avant la demi-finale de la Ligue des nations à San Siro ce mercredi à 20h45. Avec une surprise de taille côté espagnol.

Un record sera battu ce soir. Luis Enrique et Roberto Mancini ont dévoilé leurs compositions d'équipes avant la demi-finale de Ligue des nations entre l'Italie et l'Espagne ce mercredi soir à 20h45. Avec une titularisation surprise de Gavi, qui a joué cinq matchs de Liga avec le Barça cette saison.

Gavi, plus jeune international espagnol de l'histoire

Retenu dans le XI de départ de Luis Enrique, le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, débutera ce soir à l’âge de 17 ans et 62 jours. Il établit donc un nouveau record, anciennement détenu par Zubieta, qui avait 17 ans et 284 jours lors de ses débuts. En conférence de presse, Luis Enrique semblait très confiant concernant son niveau, même s’il avait reconnu ne l’avoir vu que lors des entraînements : "Je n'ai pas de doutes sur le rendement qu'il va apporter."

Avec une liste remodelée, Luis Enrique affiche donc une composition inédite, qui voit aussi le retour de Marcos Alonso parmi les titulaires. A ses côtés Aymeric Laporte et Pau Torres constitueront la charnière centrale, avec César Azpilicueta en arrière droit. Les deux piliers de la Roja Sergio Busquets et Koke seront chargés d’aider Gavi pour ses débuts, quand l’attaque est elle plus classique, avec Mikel Oyarzabal, Ferran Torres et l’ailier du PSG, Pablo Sarabia.

Une équipe italienne proche de celle de l'Euro

De son côté, Mancini renouvelle sa confiance en l’équipe qui lui a permis d’être invaincu lors des 37 dernières rencontres. On retrouve donc dans les cages le gardien du PSG Gigio Donnarumma. L’habituel capitaine Giorgio Chiellini est lui blessé, et la charnière centrale italienne sera donc composée d’Alessandro Bastoni et Leonardo Bonucci, rescapé de la fameuse paire qui a rendu l’Italie imprenable lors de l’Euro 2021. Le latéral gauche de Lyon, Emerson, est lui aussi titulaire, puisque Leonardo Spinazzola n’est toujours pas rétabli depuis sa blessure au tendon d’Achille lors de l’Euro. Au milieu, Nicolo Barella, Jorginho et Marco Verratti, qui avaient déjà battu l’Espagne lors de la victoire 2-1 en demi-finale de l’Euro auront donc comme mission de renouveler leur performance. Un seul changement en attaque, où Bernardeschi remplace Ciro Immobile, absent pour blessure.

La composition de l’Espagne : Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia et Ferrán Torres.

La composition de l’Italie : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Pellegrini, Bernartdeschi, Chiesa et Insigne

