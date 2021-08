Mercato: après son superbe Euro, Chiellini prolonge avec la Juventus

La Juventus a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de Giorgio Chiellini. Le défenseur de 36 ans, vainqueur de l’Euro avec l’Italie, s’est engagé pour deux saisons supplémentaires avec la Vieille Dame.

Il ne pouvait pas partir comme ça. Pas après avoir autant marqué les esprits durant le dernier Euro, remporté par l’Italie. Giorgio Chiellini a signé ce lundi un nouveau bail avec la Juventus. Le défenseur central de 36 ans s’est engagé pour deux saisons supplémentaires avec la Vieille Dame, dont il défend les couleurs depuis 2005 et son arrivée en provenance de la Fiorentina (pour 7,7 millions d’euros).

Sans contrat depuis le 30 juin dernier, l’homme qui a retenu Bukayo Saka par le col a sans doute achevé de convaincre ses dirigeants durant l’épopée victorieuse de la Squadra Azzura. Aux côtés de Leonardo Bonucci, le natif de Pise (112 sélections, 8 buts) a fait parler son expérience et sa roublardise pour mener les siens vers les sommets.

"Il fait partie de l’histoire, du présent et du futur"

"Giorgio Chiellini incarne tout ce que représente la Juventus, et c'est son dévouement et ses excellentes performances au cours des seize dernières années qui lui ont valu un renouvellement de contrat, explique la Juventus dans un communiqué. Il y a une adéquation entre l'ADN de Giorgio et celui de la Juve. Il fait partie intégrante de l'histoire de la Juve, mais aussi du présent et du futur."

Depuis son arrivée dans le Piémont, Chiellini a participé à 535 matchs, en inscrivant 36 buts et en délivrant 24 passes décisives (toutes compétitions confondues). Le temps de remporter neuf titres de champion consécutifs et d'atteindre deux fois la finale de Ligue des champions (en 2015 et 2017).