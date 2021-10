Italie-Espagne: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la première demi-finale de Ligue des nations

Avant un bouillant France-Belgiqaue, la première demi-finale de Ligue des nations est une revanche de la demi-finale du dernier Euro remportée aux tirs au but par l'Italie face à l'Espagne.

Il y a trois mois, il avait fallu patienter jusqu'à la fin des prolongations et de la séance de tirs au but pour voir Gigi Donnarumma et les siens se qualifier pour la finale du dernier Euro. Cette fois, qui va l'emporter entre l'Italie qui jouera cette fois à domicile, et l'Espagne lors de cette première demi-finale de Ligue des nations (coup d'envoi à 20h45 ce mercredi 6 octobre 2021)?

Le match diffusé sur la chaîne TFX

Le match sera retransmis en direct et en clair par TFX, et en streaming sur tf1.fr. Il sera bien sûtr aussi à suivre en intégralité sur RMC avec l'inimitable Jano Rességuié, et bien sûr en direct commenté sur les sites et applis RMC Sport. L'Italie, championne d'Europe en titre, reste quand même sur une série impressionnante de 37 matchs d'affilée sans défaite.

Les compos probables:

Le sélectionneur Roberto Mancini va devoir faire sans son goléador Ciro Immobile et pourrait aligner Insigne en pointe, dans un schéma assez différent.

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ou Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Insigne, Berardi.

Luis Enrique, adepte comme d'autres entraineurs espagnols du faux numéro 9, pourrait confier ce rôle à Oyarzabal.

Simon - Azpilicueta, Torres, Laporte, Reguilon - Koke, Busquets, Merino - Ferran Torres, Oyarzabal, Fornals.