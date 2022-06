Italie: pas de fracture pour Donnarumma, légèrement blessé à une main

Le gardien de l'équipe d'Italie, Gianluigi Donnarumma, a été légèrement touché à la main gauche samedi contre l'Allemagne (1-1) mais reste pour le moment avec les Azzurri en vue des trois prochains matches de Ligue des nations, a annoncé dimanche la fédération italienne.

Plus de peur que de mal pour Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG et de l’Italie s’est tordu de douleur à la fin du match entre la Squadra Azzurra et l’Allemagne samedi soir, laissant craindre le pire après un duel dans les airs avec Antonio Rüdiger. Pris en charge par le staff médical de la sélection, Donnarumma a subi une luxation du petit doigt de la main gauche, immédiatement réduite par le staff médical présent à son chevet sur la pelouse, loin des inquiétudes soulevées par son attitude.

Quand Mancini s'en amuse

Les examens effectués ce dimanche n’ont décelé aucune fracture. "Les examens cliniques auxquels il s'est soumis ce (dimanche) matin ont exclu des complications supplémentaires", a ajouté l’encadrement de la Nazionale. Son état physique sera surveillé "dans les prochaines heures" mais il reste pour l'instant au sein du groupe Italie qui, après l'Allemagne, doit rencontrer mardi (20h45) la Hongrie, avant l'Angleterre puis de nouveau l'Allemagne.

Intraitable sur sa lignes

Interrogé en conférence de presse après la rencontre hier soir, le sélectionneur Roberto Mancini avait minimisé la gravité de la blessure, ironisant sur l'état physique de son gardien pour rassurer la presse: "Gianluigi Donnarumma a un problème à un doigt, mais il en a neuf autres, donc il pourra continuer à jouer." Battu par Kimmich à l'issue d'un cafouillage, Donnarumma a effectué des arrêts majeurs pour son équipe en fin de rencontre (78e, 79e, 90e+4).