PSG: Donnarumma reconnaît que "l'année n'a pas été facile"

En conférence de presse ce dimanche avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma a avoué ne pas "avoir vécu une année facile" avec l'alternance imposée au PSG avec Keylor Navas. Le portier de 23 ans a confié aussi ses regrets quant à la Ligue des champions.

Récompensé par le Trophée Yachine en 2021, qui décerne le meilleur gardien de l'année, Gianluigi Donnarumma ne se fait guère d'illusions sur le fait de pouvoir réaliser le doublé. En conférence de presse avec la sélection italienne ce dimanche, le portier du PSG a adressé ses félicitations à Thibaut Courtois.

Désigné homme du match lors de la finale de Ligue des champions ce samedi entre le Real Madrid et Liverpool, Thibaut Courtois a marqué les esprits, avec 9 arrêts. "Bien sûr, j'ai vu le match hier et il a fait une prestation incroyable, il a tenu le Real Madrid jusqu'à la toute fin, a commenté Donnarumma. Actuellement, Thibaut Courtois est le meilleur gardien d'Europe."

"La finale ? Nous aurions pu être là"

Le Real Madrid a connu un parcours européen exceptionnel, marqué dès les huitièmes de finale par un renversement de situation face au PSG. Si les Parisiens s'étaient imposés à l'aller, ils ont sombré après l'heure de jeu au retour, alors qu'ils menaient 1-0. Sur une erreur de Gianluigi Donnarumma face à Karim Benzema, amenant ensuite au but du Français, le club madrilène avait repris espoir, pour finalement s'imposer 3-1. "Cela me fait un peu de l'effet, nous aurions pu être là, a indiqué Donnarumma, insistant sur le fait qu'il y avait bien faute sur lui sur l'action litigieuse. Mais malheureusement le football est comme ça. Ils ont gagné et je félicite Courtois, il a fait de grandes interventions."

Concernant sa situation au PSG, où il a achevé sa première année, Gianluigi Donnarumma pense avoir progressé même s'il a vécu une alternance imposée avec Keylor Navas. "Faire partie d'un tel club et d'une telle équipe vous aide beaucoup pour progresser mais l'alternance pour un gardien de but n'est pas facile, a estimé le portier de 23 ans. Cette saison m'a quand même aidé à tous les points de vue."

Si l'AC Milan a remporté un Scudetto sans lui, Gianluigi Donnarumma n'a "aucun regret" sur son choix de carrière. Après son erreur face au Real Madrid et avec des semaines ensuite où il n'a pas été à son meilleur niveau, Gianluigi Donnarumma a été confronté aux critiques. "J'ai les épaules larges et je peux les gérer, tout comme je gère les éloges. Cela fait partie du travail", a confié le gardien de la Nazionale, qui a encore cinq matchs à jouer avec son équipe pour mettre un terme à sa saison. Outre la Ligue des nations, l'Italie jouera aussi le 1er juin face à l'Argentine pour le Trophée Artemio-Franchi, qui oppose le vainqueur de l'Euro à celui de la Copa America.