Ligue des nations: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Danemark-France ?

Avant la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France affronte le Danemark ce dimanche soir à Copenhague lors de la 6eme journée de Ligue des nations. Un match à enjeu puisque les Bleus peuvent encore être relégués en Ligue B.

L’équipe de France retrouve le Danemark. Après une défaite au Stade de France (1-2) au mois de juin et avant des retrouvailles au Qatar en Coupe du monde, les Bleus défient les Danois ce dimanche soir pour le compte de la 6eme journée de Ligue des nations. Le coup d’envoi sera donné à 20h45. La rencontre qui se dispute à Copenhague sera diffusée en direct sur TF1 et à suivre aussi en direct commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Dernière répétition avant le Mondial

L’opposition entre les deux équipes ne manque pas d’enjeux. Alors que le Danemark, 2eme du groupe 1 à un point de la Croatie, jouera la 1ere place à distance face aux Croates, en déplacement en Autriche, les joueurs de Didier Deschamps tenteront de conserver leur 3eme place, synonyme de maintien en Ligue A. En cas de match nul ou de défaite et de victoire de l’Autriche, la France connaîtra le même sort que l’Angleterre vendredi soir, une relégation forcément fâcheuse en Ligue B. Pour Didier Deschamps, il sera aussi question de préparer la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Cette rencontre sera la dernière avant France-Australie, premier rendez-vous des Bleus au Qatar.