Equipe de France: comment Giroud a relancé le débat chez les Bleus

Sorti du groupe de Didier Deschamps après l’échec de l’Euro à l’été 2021, Olivier Giroud y est revenu en mars puis cette semaine, pour les matchs face à l’Autriche et au Danemark. En un peu plus d’un an, il a réussi à relancer le débat et à se positionner pour faire partie des sélectionnés pour le Mondial au Qatar.

Au cours des quinze mois qui ont suivi l’échec des Bleus à l’Euro, Olivier Giroud a eu le temps d’être mis à l’écart de l’équipe de France à deux reprises et d’y revenir autant de fois. Taulier de l’ère Deschamps, l’attaquant tricolore a subi le retour de Karim Benzema et les choix du sélectionneur, mais il a aussi réussi à relancer la discussion. Avec son but contre l’Autriche, jeudi, il a rappelé qu’il pouvait être utile et prouvé que sa place au Qatar mérite d’être débattue.

L’éviction après l’Euro puis le retour pour remplacer Benzema

Il y a un peu plus d’un an, pour la première liste post-Euro de Didier Deschamps, l’absence d’Olivier Giroud semblait pourtant marquer la fin de son histoire avec les Bleus. "C’est un choix sportif du moment", avait indiqué "DD", alors que l’attaquant venait de signer à l’AC Milan, où son temps de jeu promettait d’être plus important qu’à Chelsea. En creux, Giroud semblait payer au moins un peu ses bisbilles avec Kylian Mbappé, quelques semaines plus tôt durant l’Euro. "Ça m’a un peu surpris, surtout de ne pas avoir été mis au courant", avait commenté le joueur à l’époque.

Son absence lors des deux rassemblements suivants, malgré de bonnes performances en Italie, allait dans le sens d’un changement durable. Olivier Giroud avait déjà 35 ans, il ne représentait pas plus l’avenir que le présent et après un échec, il était logique de renouveler un peu l’équipe en écartant gentiment certains cadres. Moussa Sissoko, lui aussi, est sorti du groupe France après l’élimination contre la Suisse, et Steve Mandanda, revenu cette semaine, n’avait plus été appelé depuis un an.

Sauf qu’Olivier Giroud est revenu au mois de mars, profitant d’une blessure de Karim Benzema. On comprend alors la vraie raison de sa mise à l’écart les mois précédents. "Historiquement, quand un joueur perd son statut en bleu, et qu'il reste en sélection, c'est très difficile à vivre pour lui, voire impossible", indique Didier Deschamps. Parce qu’il a été un cadre pendant plusieurs années, Giroud ne pourrait pas continuer à faire partie du groupe avec un autre rôle, estime "DD", qui ne fait appel à lui que lorsqu'il peut en faire son titulaire en attaque.

"Entre dire et faire, il y a un parcours"

Face à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique du Sud, l’attaquant de l’AC Milan est donc aligné d’entrée et buteur à chaque fois. Mais ce n’est à l’époque qu’un intermède. Trois mois plus tard pour les matchs de Ligue des nations, Karim Benzema est de retour et Olivier Giroud laissé de côté, alors qu’il va chercher le titre dans la peau d’un titulaire avec son club. Il termine la saison avec 11 buts en championnat, son meilleur total depuis la saison 2016-17, à l’époque avec Arsenal.

Olivier Giroud est un n°2 qui ne peut pas être remplaçant, dans l’esprit du coach à ce moment-là. Lui, à mesure que la Coupe du monde au Qatar approche, assure qu’il n’aurait aucun problème avec ça. "Je ne me suis jamais plaint du retour de Karim, glisse-t-il à Infosport +. Je n'ai pas de casseroles qui traînent derrière moi avec des états d'âme ou des mauvais comportements quand j'étais sur le banc. Je l'ai prouvé à Arsenal sur la fin quand Wenger choisissait un autre profil d'attaquant à ma place. Je l'ai prouvé avec Lampard, avec Tuchel aussi."

Le deuxième meilleur des Bleus, qui fêtera ses 36 ans la semaine prochaine, démarre même la saison en trombes, marquant 4 pions en 7 journées de Serie A. Avec la blessure de Karim Benzema, son retour en équipe de France sonne donc comme une évidence. Didier Deschamps l’intègre à sa liste de septembre, mais le met en garde, toujours pas certain qu’il puisse accepter d’être remplaçant à l’avenir : "Entre dire et faire, il y a un parcours. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible mais cela fera partie de mes réflexions dans un futur proche."

"Il fait tout pour faire en sorte d’y être"

C’est aujourd’hui l’interrogation que doit lever le sélectionneur. Olivier Giroud peut apporter aux Bleus, personne n’en doute. Mais peut-il être un remplaçant ? Comme il n’est plus revenu en équipe de France lorsque Karim Benzema était là pour occuper le poste, la question reste en suspens. Mais le soutien de certains cadres, dont Varane ("On veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu"), et son entente avec Kylian Mbappé, qui l’a chaudement félicité après son but contre l’Autriche, parlent pour lui.

"Qu’il continue d’être performant, a simplement suggéré de son côté Didier Deschamps après la rencontre face à l’Autriche. Je n’ai pas dit qu’il y sera ou pas, on attendra novembre. En tout cas, il fait tout pour faire en sorte d’y être." En conférence de presse avant d’affronter le Danemark, il a ajouté que Giroud avait "toujours eu un esprit collectif".

Alors bien sûr, Giroud n’a encore aucune assurance d’être du voyage au Qatar et Deschamps fait en sorte de le préciser régulièrement. "Je n’implique pas les joueurs dans la sélection ou la non-sélection d’un joueur", a-t-il rappelé. Mais l’attaquant français est sérieusement revenu dans la discussion, alors que son cas pouvait sembler définitivement tranché après l’Euro.