Ligue des nations féminine: un groupe abordable pour la France

Le tirage au sort de la première Ligue des nations féminine a livré son verdict. Placée dans la Ligue A, l'équipe de France a hérité de la Norvège, de l'Autriche et du Portugal. Des adversaires à la portée des joueuses d'Hervé Renard.

Une nouvelle compétition est officiellement lancée pour le football féminin. Ce mardi, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des nations a été effectué au siège de l'UEFA, à Nyon. Tête de série et placée dans le chapeau 1, l'équipe de France était assurée de jouer dans la Ligue A et d'éviter les gros morceaux (Angleterre, Allemagne et Suède). Mais les Bleues d'Hervé Renard ont surtout évité l'Espagne et les Pays-Bas et seront opposées à la Norvège, à l'Autriche et au Portugal.

Des adversaires qui réussissent plutôt bien aux coéquipières de Wendie Renard. Les Bleues sont invaincues sur leurs 12 derniers matches toutes compétitions confondues face aux Nordiques (7 succès, 5 nuls). Elles n'ont jamais perdu face aux Autrichiennes en huit confrontations dans leur histoire et vont affronter les Portugaises pour la deuxième fois au 21e siècle après mars 2015.

Des billets pour les JO en jeu

Comme chez les garçons, les 55 équipes ont été réparties dans les trois Ligues (A, B, C), chacune étant composée de quatre groupes de quatre nations, à l'exception de la Ligue C, qui comporte un groupe de trois supplémentaire. Les quatre premiers de chaque groupe de la Ligue A se qualifieront pour le Final 4, qui aura lieu en février 2024. Les finalistes seront assurés de disputer les Jeux olympiques 2024, comme la France en tant que pays organisateur. Les quatre équipes classées troisièmes affrontent les équipes classées deuxièmes de chaque groupe de la Ligue B. Le vainqueur jouera en Ligue A, tandis que le perdant descendra en Ligue B, comme le dernier.

Le tirage au sort de la Ligue A

Groupe 1: Angleterre, Pays-Bas, Belgique, Ecosse

Groupe 2: France, Norvège, Autriche, Portugal

Groupe 3: Allemagne, Danemark, Islande, pays de Galles

Groupe 4: Suède, Espagne, Italie, Suisse

Le tirage au sort de la Ligue B

Groupe 1: Irlande, Irlande du Nord, Hongrie, Albanie

Groupe 2: Finlande, Roumanie, Slovaquie, Croatie

Groupe 3: Pologne, Serbie, Ukraine, Grèce

Groupe 4: République Tchèque, Slovénie, Bosnie Herzégovine, Biélorussie

Le tirage au sort de la Ligue C

Groupe 1: Malte, Moldavie, Lettonie, Andorre

Groupe 2: Turquie, Luxembourg, Lituanie, Georgie

Groupe 3: Azerbaïdjan, Monténégro, Chypre, Îles Féroé

Groupe 4: Israël, Estonie, Kazakhstan, Arménie

Groupe 5: Macédoine du Nord, Kosovo, Bulgarie

Le calendrier de la Ligue des nations 2023-2024

Journées 1-2: 20-26 septembre 2023

Journées 3-4: 25-31 octobre 2023

Journées 5-6: 29 novembre-5 décembre 2023

Final 4: entre le 21 et 28 février 2024