L'UEFA crée une Ligue des nations pour les sélections féminines

Le système de la Ligue des nations, qui existe déjà pour les sélections masculines, fait son apparition dans le football féminin en 2023. L'UEFA souhaite moins de matchs déséquilibrés pendant les trêves internationales.

La Ligue des nations débarque dans le football féminin. L'UEFA annonce ce jeudi la création d'une "nouvelle formule des compétitions" pour les sélections nationales, à compter de l'automne 2023. La première édition de ce nouveau système s'inscrira dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2025.

Des billets pour les JO

En fonction de leur niveau, comme pour les sélections masculines, les équipes seront reparties dans plusieurs ligues au sein de la Ligue des nations (également dotée d'un mécanisme de promotion-relégation). Le classement final de la compétition sera utilisé pour établir les groupes des éliminatoires européens pour les championnats d'Europe ou les Mondiaux.

Tous les quatre ans, la Ligue des nations servira aussi à déterminer les trois qualifiés pour les Jeux olympiques. Ce sera le cas pour la première édition de la compétition, en vue des JO 2024 à Paris.

"Davantage de matchs à enjeu"

Avec cette formule, l'UEFA veut proposer "davantage de matchs à enjeu" et éviter les rencontres déséquilibrées qui se terminent souvent avec des gros écarts et nuisent à la réputation du football féminin. "Ces changements font suite à l’énorme travail accompli par le groupe de travail sur les compétitions pour équipes nationales, composé de représentants de 17 associations nationales de niveaux divers, la Commission du football féminin de l’UEFA ayant largement soutenu les recommandations de ce groupe", précise l'instance dirigeante du football européen.

"J’ai dit cet été que nous continuerions à investir dans le football féminin, et c’est ce que nous faisons, a soutenu Aleksander Čeferin, président de l'UEFA. Nous avons créé un système ouvert, compétitif et continu dans lequel chaque match compte et qui présente une image fidèle du modèle sportif européen. Je suis convaincu que cette formule aidera toutes les associations nationales européennes et qu’elles pourront ainsi continuer à rêver de se qualifier pour un tournoi international majeur".