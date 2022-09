Ligue des nations: France, Angleterre, Espagne, Portugal... Les enjeux de l'avant-dernière journée

La Ligue des nations fait son retour: les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne et la Hongrie tenteront de conforter leur place de leaders lors des deux dernières journées de la phase de groupes, afin d'obtenir leur ticket pour le "Final 4", qui se jouera en juin 2023 sans la France, tenante du titre déjà hors course.

De retour avec le match en retard remporté 3-0 par l'Écosse contre l'Ukraine, la Ligue des nations reprend cette semaine avec la 5e journée programmée de jeudi à samedi. La France, qui défie l'Autriche, n'a déjà plus la possibilité de défendre son titre acquis en octobre 2021.

· Ligue A: la France et l'Angleterre en danger

Sans la moindre victoire en quatre matchs dans le groupe 1 de la Ligue A, les Bleus sont menacés de relégation en Ligue B. Une défaite face à l'Autriche scellerait leur sort. Ce qui aurait des conséquences pour le moins embêtantes, notamment par rapport à l'Euro 2024. Dans cette même poule, une victoire face à la Croatie permettra au Danemark de disputer les demi-finales de juin 2023.

L'Angleterre, qui compte également deux petits points dans son groupe 3, se trouve dans une situation semblable à celle de la France. Une défaite en Italie est interdite (vendredi 20h45). Dans les groupes 2 et 4, la Suisse et le Pays de Galles sont en danger.

En ce qui concerne les qualifications pour le carré final, les Pays-Bas seront dans une position très favorable en cas de victoire en Pologne. Mais dans les deux autres groupes, rien n'est fait d'une part entre l'Espagne et le Portugal (8 et 7 points), et d'autre part entre la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie (7, 6 et 5 points).

· Ligue B: l'Écosse, Israël et la Norvège en bonne posture

Les quatre premiers des poules de la Ligue B seront promus en Ligue A. Il suffit d'une victoire à l'Écosse pour terminer en tête du groupe B, devant l'Ukraine, l'Irlande et l'Arménie. Même constat pour la Norvège, qui domine la Serbie, la Suède et la Slovénie. Dans le groupe 2, où il ne reste plus qu'une journée en raison de la disqualification de la Russie, Israël montera en cas de succès sur l'Albanie. Dans le groupe 3, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, qui s'affrontent vendredi, sont en concurrence avec seulement un point d'écart (en faveur des Bosniens).

· Ligue C: les futurs promus sont presque connus

Tout est plus clair dans cette troisième division. La Turquie a presque assuré sa montée en ligue B, compte tenu de ses cinq points d'avance sur le Luxembourg (groupe 1). Pareil pour la Grèce, qui dispose de six longueurs d'avance sur le Kosovo (groupe 2), et pour le Kazakhstan qui domine la Slovaquie de quatre unités (groupe 3). C'est toutefois plus serré pour la Géorgie, trois points devant la Macédoine du Nord (groupe 4). Pour les barrages de relégation (les quatre derniers s'affronteront, les deux perdants descendront), c'est compliqué pour la Lituanie, la Biélorussie et Gibraltar, tandis que Chypre est en ballottage défavorable par rapport à l'Irlande du Nord.

· Ligue D: une formalité pour la Lettonie et l'Estonie

Sauf retournement de situation, la Lettonie accèdera à la ligue C. Un point sur ses deux prochains matchs (Moldavie, Liechtenstein) lui suffit. Dans l'autre poule, c'est quasiment fait pour l'Estonie, qui dispute les deux dernières rencontres au programme, le premier contre Malte, le second contre Saint-Marin, qui n'a pas marqué le moindre but dans la compétition.

Le programme de la 5e journée:



► Jeudi 22 septembre

France - Autriche (20h45)

Croatie - Danemark (20h45)

Belgique - Galles (20h45)

Pologne - Pays-Bas (20h45)

Turquie - Luxembourg (20h45)

Lituanie - Îles Féroé (20h45)

Kazakhstan - Biélorussie (16h00)

Slovaquie - Azerbaïdjan (20h45)

Liechtenstein - Andorre (20h45)

Lettonie - Moldavie (18h00)



► Vendredi 23 septembre

Allemagne - Hongrie (20h45)

Italie - Angleterre (20h45)

Finlande - Roumanie (20h45)

Bosnie-Herzégovine - Monténégro (20h45)

Géorgie - Macédoine du Nord (18h00)

Bulgarie - Gibraltar (20h45)

Estonie - Malte (18h00)



► Samedi 24 septembre

Espagne - Suisse (20h45)

Tchéquie - Portugal (20h45)

Arménie - Ukraine (15h00)

Écosse - Irlande (20h45)

Israël - Albanie (20h45)

Slovénie - Norvège (18h00)

Serbie - Suède (20h45)

Irlande du Nord - Kosovo (18h00)

Chypre - Grèce (20h45)