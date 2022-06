Ligue des nations: Gavi devient le plus jeune buteur de l'histoire avec l'Espagne

Gavi, une des révélations du Barça cette saison, est devenu ce dimanche le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja, grâce à son but lors de République tchèque-Espagne en Ligue des nations.

Le jeune milieu de terrain offensif du FC Barcelone Gavi est devenu, à 17 ans et 304 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole grâce à son but (45e+3) contre la République Tchèque dimanche à Prague en Ligue des nations.

Il grille la priorité à Ansu Fati

Avec une frappe rasante brossée du gauche et placée tout près du poteau, Gavi a égalisé à 1-1 et a marqué son premier but avec la Roja. Il devance ainsi de sept jours son coéquipier du Barça Ansu Fati, qui détenait jusque-là le record de précocité avec un but marqué le 6 septembre 2020 contre l'Ukraine (4-0) à 17 ans et 311 jours.

Gavi est l'un des trois seuls rescapés du onze espagnol: le sélectionneur Luis Enrique a décidé de bouleverser son équipe après le nul 1-1 contre le Portugal jeudi à Séville, mais Gavi, avec Unai Simon et Pablo Sarabia, est l'un des trois seuls joueurs à avoir été aligné à nouveau.

Contre la République Tchèque, le milieu offensif dispute son huitième match sous le maillot de la Roja. Son premier match était en demi-finale de la dernière Ligue des nations remportée 2-1 contre les tout frais champions d'Europe italiens et durant laquelle il avait été titulaire.

Cette saison, Gavi a gagné sa place de titulaire au coeur du jeu du Barça, et Xavi n'a pas hésité à l'aligner en attaque selon ses besoins. Avec les Catalans, Gavi a joué 47 matchs, a marqué deux buts et a délivré six passes décisives toutes compétitions confondues.