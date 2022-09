Ligue des nations: la magnifique volée de Sesko lors de Suède-Slovénie

Le match nul de la Slovénie en Suède a été marqué par un but somptueux de Benjamin Sesko, mardi en Ligue des nations (1-1). L’attaquant de 19 ans, qui évolue à Salzbourg, a ouvert le score d’une reprise de volée sensationnelle en première période.

Il y a du Van Basten, du Papin et du Zlatan dans ce geste. Benjamin Sesko a inscrit un but éblouissant lors du match nul de la Slovénie en Suède, mardi en Ligue des nations (1-1). L’attaquant de 19 ans a profité d’une ouverture aérienne pour réussir une somptueuse reprise de volée du gauche, en angle fermée, qui s’est logée sous la barre de Robin Olsen (28e). Un geste instinctif, de grande classe, qui a permis aux Slovènes d’ouvrir le score, avant qu’Emil Forsberg n’égalise peu avant la pause à la Friends Arena de Solna, près de Stockholm (42e).

Il confirme le talent à part de Sesko, qui s’annonce comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. L’avant-centre d’1,95m évolue actuellement à Salzbourg, où il a débarqué à l’âge de 16 ans, à l’été 2019. Il a pu y croiser Erling Haaland, six mois avant son départ pour Dortmund. Vu son style et son gabarit, l’envie de le comparer au crack de Manchester City est tentante. Pour l’instant, Benjamin Sesko marque moins que son prédécesseur norvégien en Autriche. Mais il martyrise tout de même les filets à un rythme soutenu.

Il évoluera à Leipzig la saison prochaine

Cette saison, l’ancien du NK Domzale, un club situé au nord-est de Ljubljana (la capitale slovène), a marqué cinq fois en treize apparitions avec Salzbourg. En ajoutant deux passes décisives à son compteur. Convoqué pour la première fois l’an passé en équipe nationale, il affiche déjà trois buts en quatorze sélections. Son dernier bijou a d'ailleurs permis à la Slovénie de se maintenir dans la Ligue B de la Ligue des nations, au détriment de la Suède, reléguée en Ligue C.

Surveillé par tous les plus grands clubs, sa cote est pour l'instant estimée à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais ses courtisans devront patienter un peu avant de pouvoir le récupérer. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Salzbourg, Benjamin Sesko évoluera la saison prochaine à Leipzig, la principale équipe de l’écurie Red Bull, avec laquelle il s'est déjà engagé. A partir de l'été prochain, il sera lié au club allemand jusqu’en 2028.