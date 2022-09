Ligue des nations: l’Espagne qualifiée pour le Final Four grâce à sa victoire sur le fil contre le Portugal

Grâce à un but d’Alvaro Morata au bout du temps réglementaire, l’Espagne a renversé le Portugal (0-1) et s’est qualifiés pour le Final Four de la Ligue des nations, ce mardi.

Après 88 minutes de domination stérile et lénifiante, l’Espagne est finalement parvenue à faire sauter le verrou du Portugal, ce mardi à Braga. Grâce à un but de renard des surfaces d’Alvaro Morata en fin de match, la Roja s’est imposée dans le choc de la semaine entre pays ibériques (0-1). Une victoire précieuse, qui lui offre la qualification pour le Final Four de la Ligue des nations, qu’elle disputera en juin prochain, au nez et à la barbe de son adversaire du soir.

Devancée de deux points dans le groupe 2 avant ce dernier match, l’Espagne devait impérativement l’emporter pour espérer se qualifier pour la phase finale. En début de rencontre, la Roja ne semblait pourtant pas en mesure d’inquiéter son adversaire du soir, qui lui avait délibérément abandonné le ballon, sous les sifflets de son propre public. En première mi-temps, c’est même le Portugal qui s’est procuré le plus gros des occasions, forçant Unai Simon à s’employer face à Ruben Neves (23e) puis Diogo Jota (33e).

Morata en sauveur

La possession infructueuse des hommes de Luis Enrique s’est poursuivie en début de seconde période, avant une fin de match plus animée, où ils ont enfin réussi à se porter à l’assaut de la surface portugaise. D’un bel enroulé du pied gauche, Alvaro Morata a cru offrir la victoire aux siens, avant que Diogo Costa ne s’interpose (77e). Pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid, la délivrance est finalement venue à deux minutes de la fin du temps réglementaire: sur un bon centre de Carvajal redirigé par Nico Willias, c’est lui qui a surgi aux six mètres pour inscrire le but victorieux (1-0, 88e).

L’Espagne est le dernier pays qualifié pour le Final Four de la Ligue des nations, qui devrait se tenir en juin 2023. Elle rejoint la Croatie, qui a remporté le groupe des Bleus, les Pays-Bas, invaincus dans le groupe 4, et l’Italie, qui est sortie victorieuse du match à quitte ou double face à la Hongrie (2-0), lundi soir. Le vainqueur de cette phase finale succèdera à l’équipe de France, qui avait remporté la compétition en octobre dernier.