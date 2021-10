Ligue des nations: Laporte "à 300%" avec l'Espagne, face à la France

L'Espagne et la France s'affronteront ce dimanche en finale de la Ligue des nations, à Milan (20h45). Une rencontre particulière pour le défenseur Aymeric Laporte, récemment naturalisé espagnol, qui défiera son pays d’origine pour la première fois.

Non sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l’Euro, Aymeric Laporte a tout de même pu participer à cette compétition, mais avec l’Espagne. Convaincu par le sélectionneur Luis Enrique, le défenseur de Manchester City, qui a effectué une grande partie de sa carrière à Bilbao, a pu connaître les joutes de la sélection. Les retrouvailles avec la France approchent pour le néo-Espagnol, avec la finale de la Ligue des nations à Milan ce dimanche (20h45).

"Ce sera une rencontre très spéciale pour moi (…) Je vais retrouver des anciens coéquipiers de l’équipe de France Espoirs pour cette finale et nous nous verrons sur le terrain", a-t-il affirmé auprès du site officiel de la sélection espagnole.

Tout en assurant qu’il donnera le meilleur de lui-même pour permettre à l’Espagne de remporter cette finale: "Je suis très concentré et je suis à 100% voire à 300% avec l’Espagne. Je vais tout donner. La seule chose à laquelle je pense, c’est de gagner cette finale, c’est la chose la plus importante pour moi à l’heure actuelle".

"C’était très important de prendre notre revanche sur l’Italie"

Invité à revenir sur la victoire précédente face à l’Italie, Aymeric Laporte a évoqué le bonheur de cette revanche arrachée face à leur bourreau lors de la demi-finale de l’Euro, où les Espagnols avaient été éliminés aux tirs au but. "C’était très important de prendre notre revanche sur l’Italie après ce qu’il s’est passé à l’Euro. On voulait offrir cette revanche à nos supporters et à toute l’Espagne", a souligné le défenseur central, né à Agen.

Ignoré par Didier Deschamps, le joueur de Manchester City aura certainement à cœur de briller face à son pays d’origine.