Ligue des nations: le Portugal surpris en Suisse, l'Espagne appliquée contre la République tchèque

Privé de Cristiano Ronaldo, le Portugal s'est incliné en Suisse ce dimanche soir en Ligue des nations (1-0). Il a d'ailleurs perdu la tête du groupe 2, puisque dans le même temps, l'Espagne a logiquement dominé la République tchèque (2-0).

Un être vous manque, et tout est plus compliqué. Privé de son capitaine Cristiano Ronaldo - dispensé du dernier déplacement de la saison - et globalement remanié pour son quatrième match estival de Ligue des nations, le Portugal s'est incliné ce dimanche soir en Suisse (1-0).

Dimanche dernier, la Seleçao avait pourtant écrasé la Nati à domicile (4-0) dans un match à sens unique. Mais cette fois, la Suisse est mieux entrée dans son match. Mieux et rapidement, puisque Seferovic a mis moins d'une minute à ouvrir le score à Genève, en profitant d'un bon centre en retrait de Widmer et d'une absence totale de marquage pour ajuster Rui Patricio de la tête (1-0, 1e).

Emmené par André Silva, Rafael Leao et un petit Bruno Fernandes (Bernardo Silva et Diogo Jota étaient remplaçants), le Portugal a ensuite pensé réagir par l'intermédiaire de Danilo (17e) puis de Leao (18e)... avant que son but ne soit refusé pour une position de hors-jeu. Dominateurs en seconde période, les Portugais se sont encore procurés quelques occasions, mais Omlin n'a pas tremblé sur les frappes de Bernardo Silva (63e) ou Guedes (71e), et Jota n'a pas trouvé le cadre dans les toutes dernières secondes. Ce qui a rendu un bon service... aux Espagnols.

Sarabia a marqué

Car dans ce groupe 2 de la Ligue A, la Roja a elle fait preuve d'application contre la République tchèque à Malaga (2-0), et ainsi repris la tête du classement, après quatre journées sur six.

Dans la maitrise mais un peu timide en début de rencontre, l'Espagne a été libérée par le but de Carlos Soler en première période (1-0, 24e), sur un service de Marco Asensio depuis le côté droit. C'est ensuite un joueur du PSG qui a logiquement plié l'affaire en fin de rencontre. Tout juste entré à la place d'Asensio, Pablo Sarabia a profité d'un centre de Ferran Torres pour doubler la mise du pied gauche (2-0, 75e), et envoyer les Espagnols en vacances avec le sentiment du devoir accompli.

Le classement du groupe 2 de la Ligue des nations A après 4 journées

1. Espagne, 8 pts (+3)

2. Portugal, 7 pts (+5)

3. République tchèque, 4 pts (-3)

4. Suisse, 3 pts (-5)