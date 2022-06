Portugal-Suisse: "Cristiano Ronaldo est le meilleur du monde", assure une fois de plus Santos

En conférence de presse après la victoire (4-0) du Portugal face à la Suisse lors de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des nations, Fernando Santos a fait l'éloge à nouveau de son capitaine Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé.

Un nouveau doublé en sélection pour Cristiano Ronaldo. Dans le sillage de l'attaquant de 37 ans, le Portugal a triomphé largement de la Suisse (4-0) ce dimanche lors de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des nations. L'équipe de Fernando Santos, après un nul face à l'Espagne (1-1), a pris la tête du groupe 2 avec quatre points.

En conférence de presse, le sélectionneur portugais ne manquait pas de faire l'éloge, une fois de plus, de son buteur. "Le capitaine est le meilleur au monde. C'est suffisant. Quand on vous dit qu'il est le meilleur au monde, quels mots vous faut-il de plus? Je l'ai dit je ne sais combien de fois. Ses matchs ne me surprennent pas", a déclaré Fernando Santos.

Un match "dominé" par le Portugal

Après un premier but refusé (9e) pour la Suisse, après une main de Fabian Schär sur une action conclue par Haris Seferovic, le Portugal a pris les devants (15e) grâce à William Carvalho. Le milieu a suivi le mouvement après un coup-franc repoussé de Cristiano Ronaldo.

Le capitaine portugais a ensuite réalisé son doublé en l'espace de quelques minutes (35e, 40e). "Les dix premières minutes ont été très confuses, nous n'arrivions pas à mettre le pied sur le ballon, la Suisse exerçait un pressing haut et, à partir du moment où nous avons réussi à trouver les bons espaces, le match a été dominé, plutôt de notre côté, a estimé Santos. La Suisse a essayé de revenir, mais nous avons été défensifs et forts à la récupération, en mettant la pression sur l'adversaire. Je pense que c'était une bonne performance en première mi-temps, et aussi en seconde, mais pas au même rythme. L'équipe a su avoir le ballon aux bons moments."

Joao Cancelo a lui marqué le dernier but de la soirée (68e) après avoir infligé un grand pont au gardien adverse. La Seleçao a désormais rendez-vous ce jeudi avec la République Tchèque, qui a tenu en échec l'Espagne ce dimanche (2-2) et dispose aussi de quatre points après deux journées. Le rassemblement se terminera ensuite avec un déplacement en Suisse ce dimanche.