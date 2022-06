Ligue des nations: le Portugal écrase la Suisse avec un doublé de Cristiano Ronaldo

Le Portugal, porté par un grand Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, s'est largement imposé face à la Suisse (4-0) lors de la deuxième journée de Ligue des nations à Lisbonne.

Une fois n’est pas coutume, le Portugal n’a fait qu’une bouchée de la Suisse, dévorée 4-0 par les coéquipiers du capitaine lusitanien Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Altruiste pour commencer, à l’origine de l’ouverture du score signée William Carvalho, CR7 a bénéficié d’une superbe remise de Diogo Jota avant de marquer dans le but vide pour le doublé, déclenchant les larmes de sa maman présente en tribunes. Tout proche du triplé à deux reprises, notamment sur coup-franc, Ronaldo a laissé le soin à Cancelo de corser l’addition après un grand pont sur le jeune gardien du Borussia Dortmund, martyrisé pour sa troisième sélection.

L'Espagne miraculée

La Suisse et le Portugal s’étaient déjà rencontrés en demi-finale de la Ligue des nations 2018-2019 avec une victoire 3-1 des Portugais. Dominés par la République Tchèque jeudi, la Nati est dernière du groupe 2 de la Ligue A, tandis que le Portugal s’empare de la tête de ce groupe au sein duquel figure l’Espagne, tenue en échec (2-2) par les Tchèques ce dimanche. La République Tchèque, a longtemps cru pouvoir mettre au supplice les Espagnols, dominateurs face au Portugal lors de la précédente journée mais pas assez efficaces pour l’emporter, malgré onze tirs tentés.

Elle avait d’autant plus des raisons d’y croire que la Roja a souffert des mêmes maux contre la République Tchèque avec douze tirs tentés pour cinq tentatives cadrées, tandis qu’elle faisait preuve d’un réalisme glacial en convertissant ses deux premiers tirs cadrés en buts. C’était sans compter sur le coup de tête miraculeux de Martinez, qui voyait le ballon franchir la ligne de but après avoir heurté la transversale à l'entame du temps additionnel. La 3e journée du groupe 2 verra donc le Portugal, premier champion de cette Ligue des nations et leader du groupe 2, affronter la République Tchèque dans un choc pour la tête du classement jeudi prochain.

Haaland en feu

A l’étage inférieur, en Ligue B, la Norvège d’Erling Haaland se déplaçait à Solna pour y affronter la Suède dans le cadre d’un duel entre les deux leaders scandinaves du groupe 4 après leurs succès respectifs en Serbie (1-0) et en Slovénie (2-0). Grâce au doublé du futur joueur de Manchester City, qui totalise désormais 18 buts en 19 sélections, la Norvège a réalisé un gros coup en s’imposant 2-1, alors que les Suédois avaient remporté leurs dix derniers matches à domicile.