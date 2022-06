Ligue des nations: Southgate redoute une "Kane dépendance" pour l'Angleterre

Loin de sa meilleure forme, l'Angleterre a été tenue en échec par l'Italie (0-0) samedi soir dans un remake de la finale du dernier Euro. Pour Gareth Southgate, ses joueurs doivent vite gagner en efficacité à l'approche du Mondial au Qatar.

Didier Deschamps sera peut-être rassuré de voir que ses Bleus ne sont pas les seuls à patiner en cette fin de saison. Avec seulement deux points pris lors des trois premières journées de la Ligue des nations, les Anglais sont également à la peine. Après leur défaite surprise contre la Hongrie (1-0 le 4 juin) et leur nul en Allemagne (1-1 le 7 juin), ils ont buté sur l’Italie (0-0) samedi soir dans un triste remake de la finale de l’Euro. Un nul qui fait davantage les affaires de la Nazionale, leader de son groupe, alors que l’Angleterre pointe à la dernière place avant de recevoir la Hongrie mardi (20h45) au Molineux Stadium à Wolverhampton. Pour espérer finir sur une bonne note avant de filer en vacances, les Three Lions devront sérieusement hausser leur niveau de jeu. Et se montrer plus tueurs face au but, à l’image de Mason Mount.

Un tacle contre Mount ?

Contre l’Italie, le milieu de Chelsea a gâché une énorme occasion en touchant la barre sur un service parfait de Raheem Sterling (9e) avant que le joueur de Manchester City ne rate le cadre sur un centre un peu derrière lui, alors qu'il était totalement seul au deuxième poteau (52e). Deux illustrations du manque de réalisme affiché par les hommes de Gareth Southgate en cette fin de saison. "Je reviens à ce que je dis toujours à nos attaquants. Si on veut progresser en équipe, on doit s’améliorer dans ce domaine", a prévenu le sélectionneur anglais après la rencontre. Avant d’adresser un petit tacle à certains de ses joueurs, sans donner de noms. "Il y a des joueurs qui marquent plus régulièrement avec leurs clubs (qu’avec leur pays)", a-t-il lancé. Muet lors de ses 15 derniers matchs en sélection, Mount peut se sentir visé par cette déclaration.

"Nous continuons à travailler. Ce qui est crucial, c’est la qualité de notre jeu dans les zones décisives. Et il y a un manque de précision dans ces zones", a insisté Southgate, alors que les médias britanniques pointent déjà une "Harry Kane dépendance" à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar. "Le problème, c’est quand vous ne l’avez pas, pour une raison quelconque. Mais chaque équipe compte sur ses meilleurs joueurs. La France était morte et enterrée hier soir (1-1 vendredi en Autriche), et puis Kylian Mbappé a su trouver quelque chose. Nous dépendons beaucoup de Harry et Raheem (Sterling) en ce moment pour nos objectifs, et c’est une préoccupation", a souligné Southgate. Remplaçant au coup d’envoi samedi, Kane pourrait retrouver sa place de titulaire et son brassard de capitaine contre la Hongrie.