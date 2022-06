Ligue des nations: retrouvailles décevantes entre l'Angleterre et l'Italie, les grosses nations se ratent

Pour leur premier affrontement depuis la finale de l’Euro, l’Angleterre et l’Italie se sont quittés sur un résultat nul (0-0) dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations. Pendant ce temps, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont buté sur la Hongrie, la Pologne et les Pays de Galles.

Dans le cadre bien plus confidentiel et paisible du Molineux Stadium, habituelle enceinte de Wolverhampton, la revanche de la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie n'a pas tout à fait tenu ses promesses ce samedi soir (0-0).

Seuls deux joueurs titularisés contre la Hongrie (2-1) démarrent la rencontre pour la Nazionale: Donnarumma et Pellegrini. Côté anglais, de nombreux changements sont aussi fait par Southgate, qui place notamment Kane sur le banc, préféré par Abraham. Ce sont donc deux équipes remaniées qui se présentent pour cette troisième journée de la Ligue des nations.

Comme à Londres onze mois plus tôt, la rencontre est assez équilibrée malgré de meilleures occasion pour l’Italie. Mais les visiteurs se font peur par l’intermédiaire de leur gardien parisien qui se manque encore dans une relance. Abraham n’en profite pas et Mount trouve la barre quelques instants plus tard dans une entame animée. De l’autre côté du terrain, Rasmdale, aligné à la place de Pickford dans le but des Three Lions, enchaîne quant à lui les belles interventions.

L'Allemagne enchaîne un troisième match nul

Malgré les entrées communes de Kane et de Gnonto, nouvelle pépite du football italien, à l’heure de jeu, personne ne parvient à prendre l’ascendant dans cette affiche. Les buteurs anglais et italien ont tour à tour l'occasion de faire la différence, mais ne trouvent pas le cadre. Ce sera à peu près tout dans une seconde période beaucoup moins emballante (0-0).

Dans l’autre rencontre de ce groupe 3, la Hongrie, portée par une victoire face à l’Angleterre une semaine plus tôt et par un public totalement retrouvé, accueille une Allemagne qui n’a toujours pas gagné dans cette édition de Ligue des nations. Les Magyars refroidissent la Mannchaft par un but rapide de Nagy, attentif dans la surface (6e), auquel répondra immédiatement Hoffman sur un long ballon dans la profondeur (9e). Malgré des opportunités dans le second acte, notamment pour le buteur allemand qui fait un mauvais choix en contre, Neuer sauve son équipe et le point du match nul en fin de match (1-1). Les hommes de Flick ne sont que troisième de leur groupe, deux points derrière le leader italien et à longueur de son adversaire du soir.

La Belgique repris sur le fil, Depay rate le coche

Toujours dans la Ligue A, la Belgique et les Pays-Bas étaient également sur les terrains ce samedi soir, opposés au Pays de Galles et à la Pologne. Si les Diables Rouges se font fait peur par une demi-volée gagnante d’Ampadu en pleine surface refusée pour hors-jeu (5e), ils trouvent la faille au retour des vestiaires grâce à Tielemans, d’une frappe sèche du droit au terme d’une belle action collective (51e). Mais alors qu'ils se dirigent vers un deuxième succès de suite, les Belges sont surpris par une égalisation de Johnson (1-1), servi par une roulette incroyable de Ramsey (87e).

De leur côté, les Oranje démarrent mal après une frappe croisée de Cash en première période (19e) puis une offrande de Piatek pour Zielinski devant le but pour faire le break (49e). Mais les Pays-Bas réagissent vite. D’abord par Klaassen d’un plat du pied droit au point de penalty (51e), puis par Dumfries quelques instants plus tard sur un tir contré après une passe décisive de Depay (54e). Le match se décante alors (2-2). La Pologne a plusieurs occasions de reprendre l'avantage mais la balle de match est pour l'attaquant blaugrana, qui expédie son penalty sur le montant droit. Dans la foulée, il bute sur une parade énorme de Skorupski.

Pour rappel, le vainqueur de ce groupe 4, en plus d'être évidemment qualifié pour le Final Four de la Ligue des nations, aura la chance de l'organiser en juin prochain. Les Pays-Bas occupent actuellement cette place de leader à la moitié des matchs de poule, avec trois points d'avance sur la Belgique et la Pologne. La dernière journée avant les vacances est prévue ce mardi pour toutes ces équipes.