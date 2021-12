Ligue des nations: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le tirage au sort

Le tirage au sort de la Ligue des nations 2022-2023 se déroule ce jeudi 16 décembre. La cérémonie se déroule à Nyon, en Suisse, à partir de 18 heures.

À Nyon (Suisse) ce jeudi, l'UEFA procède au tirage au sort de la phase de poules de l'édition 2022-2023 de la Ligue des nations. L'équipe de France est tenante du titre, après sa victoire 2-1 obtenue en octobre contre l'Espagne.

Le tirage au sort se déroule à partir de 18 heures, ce jeudi. L'événement est à regarder en direct à la télévision sur la chaîne L'Équipe et sur le site de l'UEFA. La constitution des groupes est aussi à suivre à la radio sur RMC et sur le site et l'application RMC Sport.

>> EN DIRECT: le tirage au sort de la Ligue des nations

Le format de la Ligue des nations

Les 55 nations de l'UEFA sont réparties en quatre divisions, de la Ligue A (la meilleure) à la Ligue D, en fonction de leurs performances lors de l'édition précédente. Dans les Ligues A, B et C, quatre groupes de quatre nations sont constituées. La Ligue D est composée d'un groupe de quatre et d'un groupe de trois.

La compétition fonctionne avec un système de promotions-relégations. Les vainqueurs de groupes seront promus dans la Ligue supérieure lors de l'édition 2024-2025, tandis que les derniers de groupe seront relégués dans la division inférieure. Les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A se disputeront le titre dans un tournoi à quatre, un "Final 4", avec une demi-finale, une finale et un match pour la 3e place.

Lors de l'édition 2018-2019, quatre des 24 billets pour l'Euro 2020 avaient été attribués via la Ligue des nations: les 16 meilleures nations de la Ligue des nations non qualifiées via les éliminatoires avaient disputé un barrage en deux tours pour obtenir leur ticket. Un système similaire pourrait être mis en place pour l'Euro 2024, mais l'UEFA n'a pas encore officialisé le format des qualifications.