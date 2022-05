Liverpool: Klopp détruit la Ligue des nations, l’une des "idées les plus ridicules du monde du foot"

A la veille d’affronter Chelsea en finale de la FA Cup, samedi à Wembley (17h45), Jürgen Klopp a débordé du sujet principal pour adresser un nouveau tacle à la Ligue des nations, compétition qui contraint ses joueurs à disputer toujours plus de rencontres au cours de l’année.

En octobre 2018 déjà, il avait qualifié la Ligue des nations de compétition "la plus absurde dans le monde du foot". Trois ans et demi après, et malgré le succès sportif et populaire du tournoi européen remporté par la France en octobre dernier, Jürgen Klopp n’en démord toujours pas.

Dans des termes assez identiques, cette fois-ci exprimés après une conversation par SMS avec Alekander Ceferin, patron de l’UEFA. Les deux hommes ont d’abord échangé au sujet du manque de billets accordés aux fans de Liverpool et du Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions. Avant que la conversation ne déborde sur le sujet "préféré" du coach allemand, et sur une compétition qui ajoute de la fatigue à ses joueurs. "Plus de matchs et toujours une mauvaise idée", a-t-il clamé.

"Je préférerais que l’UEFA prenne plus d’argent sur les finales de la Ligue des champions"

"La Ligue des nations est l’une des idées les plus ridicules du monde du football. Les joueurs ont joué plus de 70 matchs et nous continuons avec ceux de la Ligue des nations (après la fin de la saison), regrette Klopp vendredi en conférence de presse, à la veille de la finale de la FA Cup face à Chelsea (17h45). Quatre, cinq, six matchs avec les équipes nationales... Je préférerais que l’UEFA prenne plus d’argent sur les finales de la Ligue des champions et se débarrasse de la Ligue des nations."

Cette saison, la compétition débutera avec une phase de groupes avancée (du 2 juin au 27 septembre prochains) en raison de la Coupe du monde 2022, avant une phase finale en juin 2023. Dans l'effectif actuel de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jordan Henderson (Angleterre), Virgil van Dijk (Pays-Bas), Andrew Robertson (Ecosse), Diogo Jota (Portugal), Caoimhin Kelleher (Irlande), voire Thiago Alcantara (Espagne) et Divock Origi (Belgique) sont susceptibles d'y participer.