Luis Fabiano officialise sa retraite

En raison de blessures, le dernier match de Luis Fabiano remonte à 2017 avec le Vasco de Gama. Après avoir tenté de se remettre de ses pépins physiques, l’attaquant brésilien de 41 ans vient d'annoncer sa retraite de footballeur.

Après quatre années sans jouer le moindre match, Luis Fabiano a annoncé ce samedi sa retraite via une vidéo sur les réseaux sociaux. Même si sa dernière apparition datait de 2017 avec le Vasco de Gama, le buteur brésilien de 41 ans mettait tout en œuvre afin de permettre à son corps de continuer encore un peu le football.

En retraçant différents moments de sa carrière, l'ex-international a envoyé un message à ses fans: "Le moment est venu! Au cours des quatre dernières années, j’ai lutté avec acharnement contre mon corps pour pouvoir recommencer à faire ce que j’aime le plus. Il y a eu de nombreuses heures de traitement, d’entraînement, de renforcement, d’interventions chirurgicales, qui ont été au nombre de deux, mais j’ai gagné cette bataille." Pas suffisamment, toutefois, pour rejouer.

Un succès retentissant au FC Séville et un transfert raté à Marseille

Luis Fabiano a mis du temps avant de confirmer son talent au haut niveau. Formé au Brésil à Ponte Preta, le buteur avait fait le grand saut en 2000 au Stade Rennais, mais l’aventure sera un échec. Son retour dans son pays natal à Sao Paulo lui sera bénéfique. En 2005, l’attaquant profite de l’intérêt du FC Porto pour retenter sa chance en Europe.

Un an plus tard, le joueur est transféré au FC Séville où il sera révélé aux yeux de l’Europe entre 2005 et 2011. Buteur redoutable en Liga, le Brésilien avait vu l’Olympique de Marseille faire le forcing pour le recruter lors de l’été 2010 et ainsi envoyer un signal fort aux écuries européennes. Mais après plusieurs semaines de négociations, les différentes parties n’arriveront pas à trouver un accord.

Moins en vue après ce rendez-vous manqué, Fabiano retournera au Brésil pour y finir sa carrière. Même s’il acceptera en 2016 d’effectuer un court passage en Chine. Durant sa carrière, le buteur aura notamment remporté la Copa America avec la sélection nationale (2004), ainsi que le Coupe de l’UEFA avec Séville (2006 et 2007).