Luka Modric et Dejan Lovren risquent de la prison pour faux témoignage en Croatie

Le vétéran madrilène Luka Modric et son compatriote Dejan Lovren, défenseur de l'OL, ont été inculpés pour parjure dans le cadre d'un grand procès pour corruption qui avait secoué le football croate en 2017.

La fiabilité de Luka Modric en tant que joueur n’est plus à démontrer, la crédibilité du témoin est en revanche questionnée dans son pays d’origine, la Croatie. Le joueur du Real fait face à de graves accusations. Modric a de nouveau été inculpé de parjure, autrement dit d’une violation de serment, par le parquet d’Osijek, au même titre que son coéquipier en sélection nationale Dejan Lovren, dans le cadre de son premier transfert à Lyon en 2010. Une information confirmée par la Fédération croate de football, qui apporte son soutien aux accusés.

Les deux joueurs avaient déjà été inculpés pour les mêmes faits en 2018, mais ces poursuites avaient été abandonnées quelques mois plus tard, après la deuxième place de la Croatie en Russie. Le serment est l'engagement qu’une personne appelée à témoigner prend devant un tribunal. Il est lourd de conséquence. Lorsqu’un témoin ment sachant que ce qu’il dit est faux dans le but d’induire en erreur le tribunal, il s'expose à une accusation de parjure, et à une peine de prison. Le Ballon d’or 2018 est accusé d’avoir menti lors d’un procès qui se tenait en 2017 dans le cadre d’une affaire d’évasion fiscale et de détournements de fonds.

Modric et Lovren risquent jusqu'à cinq ans de prison

A la barre des accusés, Zdravko Mamic, l’ancien président du Dinamo Zagreb, et trois autres complices. Modric avait détaillé les pratiques mafieuses de celui qui fut son dirigeant. "Je suis allé à Tottenham pour environ 21 millions d’euros et j’ai reçu une partie de l’argent de ce transfert. Lorsque de l’argent de Tottenham arrivait sur le compte du Dinamo, j’en recevais la moitié." Modric avait complété la démonstration, ajoutant qu’il donnait ensuite la moitié de cet argent au fils et au frère de Zdravko Mamic en vertu d’un accord qu’il avait passé avec ce dernier.

L'ancien patron du Dinamo Zdravko Mamic, qui est en fuite en Bonsie, a été condamné à six ans et demi de prison ferme pour avoir détourné 15,7 millions d’euros des caisses du club de Zagreb et avoir floué le fisc à hauteur de 1,7 M€. Qu’est-il reproché à Luka Modric dans cette affaire? Lors du procès, en 2017, le joueur affirmait avoir signé dès 2004 une annexe à son contrat prévoyant ce petit arrangement avec Mamic décrit plus haut. Or, ce même Luka Modric avait déclaré deux ans plus tôt, face aux enquêteurs, que cette annexe avait été antidatée et signée alors qu'il évoluait déjà à Tottenham, qu’il n’a rejoint qu’en 2008. Le "délit pénal de faux témoignage" est passible de six mois à cinq ans de prison, selon le code pénal croate.