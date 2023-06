Mercato: Modric prolonge au Real Madrid, le club merengue a battu l’Arabie saoudite

Alors qu’il était en fin de contrat, Luka Modric a décidé de prolonger d'une saison avec le Real Madrid. Le club merengue a officialisé la nouvelle ce lundi.

La belle et longue histoire entre Luka Modric et le Real Madrid n'est pas terminée. En fin de contrat, le milieu de terrain croate (37 ans) a décidé de prolonger d’un an son aventure avec le club espagnol. Il est désormais lié au Real jusqu’en juin 2024.

L'Arabie saoudite a fait le forcing

Depuis plusieurs semaines, Modric faisait l’objet d’une cour assidue de l’Arabie saoudite. Selon la presse espagnole, le nouvel eldorado du foot mondial, qui s'est notamment offert Karim Benzema, était prêt à lui offrir un pont d’or. Mais le Ballon d’or 2018 aurait donc fait le choix de la continuité.

Modric est arrivé au Real à l’été 2012 en provenance de Tottenham contre un chèque de 35 millions d’euros. Dans la capitale espagnole, le maestro croate a tout gagné, avec notamment cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022) et trois Liga (2017, 2020, 2022) à son actif.

Cette annonce du Real Madrid intervient quelques jours après celle concernant la prolongation de Toni Kroos, un autre cadre historique. Avec la recrue Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni et Camavinga, les places vont être particulièrement chères dans l’entrejeu madrilène.