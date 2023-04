Belgique: Lukaku devrait pousser un coup de gueule en sélection après les insultes racistes de Vanzeir

Sélectionné une fois avec la Belgique, l’attaquant des New York Red Bulls, Dante Vanzeir, a été suspendu six matchs pour avoir tenu des propos racistes lors d’un match de MLS. Sa faute aurait touché Romelu Lukaku qui aurait l’intention de prendre la parole lors du prochain rassemblement des Diables Rouges.

Pour en avoir été (encore) récemment la victime avec l’Inter Milan, le racisme dans le football est un sujet qui fâche Romelu Lukaku. Alors quand le fléau touche la sélection belge, le buteur de 29 ans aux 72 buts en 106 sélections ne peut pas rester insensible. Dante Vanzeir, international belge (il compte une sélection en novembre 2021), a tristement fait parler de lui le 9 avril à travers des insultes racistes proférées avec son club des New York Red Bulls, lors d’un match de MLS face aux San Jose Earthquakes. L’affaire a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique et en Belgique. Le joueur de 24 ans a été sanctionné de six matchs de suspension.

Il est "profondément déçu" par Vanzeir

Si Romelu Lukaku ne s’est pas exprimé publiquement sur Dante Vanzeir, le buteur intériste ne compte pas rester passif après ce dérapage. Selon l’ex-joueur d’Anderlecht Sacha Kljestan, ami de Lukaku, la star belge est "profondément déçue" par son compatriote.

L’Américain, retraité depuis le début de l’année, a aussi annoncé" dans le talk show "MLS 360 Countdown" que Lukaku a l'intention de "prendre la parole lors du prochain rassemblement des Diables Rouges (en juin) afin de sensibiliser ses partenaires et de leur exprimer son souhait de ne plus voir de joueur capable de tenir des propos racistes être présent dans le vestiaire." Quant à l’avenir de Dante Vanzier avec les Diables Rouges, il était déjà bien sombre avant ses insultes, alors maintenant….