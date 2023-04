Mercato: l’Inter ne conservera pas Lukaku, retour à Chelsea

L’aventure de Romelu Lukaku (29 ans) à l’Inter Milan s’arrêtera en fin de saison, selon la Gazzetta dello Sport. Déçu par le rendement du Belge, le club lombard ne négociera pas avec Chelsea qui lui prêtait le joueur cette saison.

Le deuxième passage de Romelu Lulaku (29 ans) à l’Inter ne durera pas une saison supplémentaire. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club lombard n’ont aucune intention de négocier un nouveau prêt avec Chelsea à l’issue de la saison (où il est sous contrat jusqu'en 2026). Celui en cours leur aurait coûté vingt millions d’euros pour un rendement très en-deçà des attentes (sept buts en 24 matchs) en raison notamment d'une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant près de trois mois en début de saison.

Firmino, Thuram, Retegui, Openda… les pistes pour remplacer Lukaku

L’Inter veut économiser l’imposant salaire de Lukaku (12 millions d’euros annuels) dont l’avenir s’écrit ailleurs qu’en Lombardie. La Gazzetta précise que "seule une fin de saison extraordinaire du Belge pourrait bouleverser les plans". Ce qui semble compliqué pour le Belge, qui ne se sentirait pas au cœur du projet de son entraîneur Simone Inzaghi. La confiance semble effritée dans les deux sens alors que l’Inter traverse une dangereuse chute de résultats en Serie A (cinq défaites lors des sept derniers matchs qui l’ont fait sortir du Top 4), malgré un superbe parcours en Ligue des champions (victoire face au Benfica, 0-2, en quart de finale aller).

Après deux années très riches (64 buts inscrits, 2019-2021) conclues par un titre de champion d’Italie en 2021, Lukaku avait rejoint Chelsea contre 113 millions d’euros quelques semaines plus tard, provoquant la colère des supporters de l’Inter. En échec à Chelsea (15 buts en 44 matchs en 2021-2022), Lukaku était revenu à l’Inter sous forme de prêt l’été dernier et avait reçu un accueil glacial en tribunes. Sa longue absence en début de saison et son rendement décevant n’ont pas réchauffé la relation entre les deux parties.

Les dirigeants de l’Inter semblent déjà s’être tournés vers d’autres pistes pour renforcer leur attaque l’été prochain. Ils visent des joueurs libres (Roberto Firmino, Marcus Thuram) et seraient en pole position pour arracher le nouvel international italien Mateo Retegui (23 ans, Boca Juniors, 2 sélections, 2 buts), né en Argentine où il a disputé l’intégralité de sa carrière pour le moment. Son transfert pourrait s’élever à 18 millions d’euros, soit un peu moins que le coût engendré par le prêt de Lukaku. L’Inter pourrait aussi le remplacer par un autre international belge: l’attaquant de Lens, Loïs Openda (23 ans).