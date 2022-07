États-Unis: la MLS teste de nouvelles règles contre le gain de temps et sur les suspensions

La MLS Next Pro (D3) impose désormais aux joueurs blessés en match d'être soignés en-dehors du terrain et d'attendre trois minutes avant de reprendre le jeu. En outre, les joueurs exclus devront purger leur suspension face au même adversaire.

C'est une expérimentation à surveiller. Dès cette semaine, la Major League Soccer introduit deux nouvelles règles dans le championnat nord-américain de football MLS Next Pro (troisième division). Cela concerne les blessures, le gain de temps et les cartons rouges.

Un blessé devra attendre trois minutes

Dorénavant, si un joueur s'effondre sur la pelouse en raison d'une possible blessure, et qu'il reste au sol durant plus de 15 secondes, son staff médical devra se charger de l'évacuer du terrain le plus vite possible et de lui prodiguer les soins nécessaires au bord de la pelouse. Alors, le joueur devra patienter trois minutes pour avoir le droit de reprendre le match.

Cette règle n'est pas appliquée aux gardiens, ni en cas de suspicion de commotion cérébrale, d'hémorragie, de problèmes cardiaques ou d'autres "incidents médicaux sérieux". Elle n'est pas non plus valable si le joueur est au sol à la suite d'une faute sanctionnée d'un carton. L'instance dirigeante du championnat cherche ainsi à augmenter le temps de jeu effectif, et à réduire les gains de temps causés sur des simulations (ou exagérations) de blessures.

"Non seulement cela permettra à nos professionnels de la santé de traiter nos athlètes dans un environnement moins pressurisé et plus contrôlé, mais cela permettra également de lutter contre les joueurs ou les équipes qui retardent délibérément le jeu afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Avec moins de perturbations dans le jeu, les fans qui nous regardent pourront profiter de plus de football et de moins d'arrêts de jeu", a déclaré Ali Curtis, vice-président de la MLS Next Pro.

Les suspensions à purger contre la même équipe

La deuxième nouvelle règle concerne les exclusions. Un joueur sanctionné d'un carton rouge (direct ou consécutif à un deuxième avertissement) n'est plus automatiquement privé du prochain match. Il écope désormais d'une suspension pour le prochain match contre le même adversaire, y compris en cas de transfert entre temps. S'il n'y a plus de rencontre prévue face à cette même équipe, alors la règle traditionnelle s'applique et le fautif est suspendu pour le match suivant. La MLS Next Pro espère "une plus grande équité entre les clubs" avec cette mesure.