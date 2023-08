Inarrêtable Messi, encore en finale avec l'Inter Miami en Coupe des Etats-Unis

Lionel Messi a délivré deux passes décisives pour guider l’Inter Miami vers une victoire aux dépens du FC Cincinnati, mercredi soir en demi-finale de la Coupe des États-Unis. La "Pulga" va disputer une nouvelle finale avec sa franchise.

Lionel Messi, double passeur décisif, a sonné la révolte contre Cincinnati mercredi pour permettre à l'Inter Miami d'accéder en finale de la Coupe des Etats-Unis, au terme d'une demie remportée aux tirs au but 5-4 (3-3 dans le temps réglementaire).

Les Floridiens auront l'occasion, contre Houston ou Salt Lake City le 27 septembre prochain, de remporter le deuxième titre de leur jeune histoire après la Leagues Cup samedi dernier. Ils ont tout gagné depuis l'arrivée de l'Argentin et celui-ci s'est une nouvelle fois montré décisif pour accrocher une deuxième finale de suite.

Messi transforme son tir au but

Mené 2-0 à une vingtaine de minutes du terme, Miami a pu se reposer sur le septuple Ballon d'or: Messi a délivré deux offrandes à Leonardo Campana, d'abord à la 68e sur coup-franc, puis au bout du temps additionnel (90e+7).

En prolongation, les deux équipes ont marqué, poussant le score à 3-3 et la rencontre aux tirs au but. La "Pulga", premier tireur, n'a pas flanché et ses coéquipiers non plus. Et comme en finale de la Leagues Cup contre Nashville - remportée aux tirs au but -, c'est le gardien Drake Callender qui a mis fin à la séance, en repoussant la tentative de Nick Hagglund.