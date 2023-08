Coupe du monde féminine: Hermoso reproduit la photo mythique de Messi dans son lit avec le trophée

Après le sacre historique de l’Espagne à la Coupe du monde féminine 2023, l’attaquante Jenni Hermoso a pris la pose dans son lit avec le trophée. Un clin d’œil à la célèbre photo de Lionel Messi au lendemain de la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine.

Un large oreiller blanc et un sourire au coin des lèvres. Le corps allongé sur le côté, le bras droit étendu et la main gauche posée sur le trophée doré. Neuf mois après Lionel Messi, l'Espagnole Jenni Hermoso a pris la pose dans son lit avec la Coupe du monde féminine. En reproduisant la célèbre photo de l’attaquant argentin au lendemain du sacre de l’Argentine au Qatar, en fin d’année dernière. Avec une couette plus claire et nettement plus de tatouages que la Pulga. Mais avec le même bonheur d’avoir pu réaliser son rêve.

L’attaquante de 33 ans a été l’une des cadres de la Roja durant l’épopée triomphale en Océanie. La joueuse du CF Pachuca (Mexique), passée par le Barça et le PSG (les anciens clubs de Messi), était d’ailleurs titulaire lors de la finale remportée face à l’Angleterre, dimanche à Sydney (1-0). Depuis les célébrations, elle est malgré elle au centre d’une polémique à cause de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, qui l’a embrassée sur la bouche au moment de lui remettre sa médaille.

Rubiales s’est excusé pour son baiser polémique

Hermoso a indiqué ne pas avoir apprécié ce geste déplacé lors d’un live sur ses réseaux. Dans la foulée, plusieurs personnalités politiques ont critiqué Rubiales de l’autre côté des Pyrénées, certains appelant même à sa démission. Face à l’ampleur du tollé, le dirigeant espagnol de 45 ans a présenté ses excuses dans une vidéo: "Je me suis trompé et je dois l’admettre. Je dois apprendre de ça et comprendre que, lorsque vous êtes président, vous devez être plus prudent. C’était sans mauvaise intention, dans un moment d’euphorie".