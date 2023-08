Leagues Cup: en remportant son premier trophée avec l'Inter Miami, Messi devient le joueur le plus titré de l'histoire

Lionel Messi est devenu ce dimanche le joueur le plus titré de l'histoire, avec 44 trophées, en remportant la Leagues Cup avec l'Inter Miami, dans une finale que le club de Floride a remporté aux tirs au but. Il égalise ainsi Dani Alves, dont le décompte de trophées est un peu flou.

Un énième record pour Lionel Messi. En marquant et en s'imposant face à Nashville aux tirs au but ce dimanche en finale de Leagues Cup (1-1, 10/9 tab), Lionel Messi s'est offert le 44e titre de sa carrière et le premier de la courte histoire de l'Inter Miami. L'international argentin égalise ainsi le nombre de trophées du Brésilien Dani Alves ou le dépasse, selon des décomptes contradictoires.

Un parcours historique en Leagues Cup

Selon certaines sources, le génie argentin n'était qu'à un titre de son ancien coéquipier brésilien de Barcelone, qui est actuellement jugé en Espagne pour agression sexuelle. Selon d'autres, il avait déjà fait aussi bien avant la nuit dernière.

En moins d'un mois à l'Inter Miami, Messi a radicalement transformé la dynamique d'une équipe en perte de vitesse (dernière de la Conférence Est de la MLS avec 11 matchs consécutifs sans victoire) et l'a conduite à un parcours miraculeux avec ce dimanche un triomphe en Leagues Cup contre Nashville (1-1, 9-10 aux tirs au but). Le tout premier titre du club fondé par David Beckham il y a trois ans.

Le palmarès de Dani Alves sème le doute

Des informations contradictoires circulent sur le nombre de titres d'Alves, certaines statistiques affirmant qu'il en a remporté 43. Cependant, la FIFA, dans un post datant de 2021 sur Twitter, a reconnu 44 titres dans la carrière du latéral droit. L'impressionnant palmarès de Lionel Messi comprend la Coupe du monde 2022 au Qatar et la Copa América 2021 avec l'Argentine, ainsi que quatre Ligues des champions avec le FC Barcelone.