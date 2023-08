L’Inter Miami et Lionel Messi invités en Copa Libertadores?

Selon certaines rumeurs, l’Inter Miami de Lionel Messi aurait reçu une invitation pour participer à la Copa Libertadores. Selon TyC Sport, la création d’une nouvelle compétition réunissant des clubs nord et sud-américains est davantage à l’étude.

Lionel Messi (36 ans) repousse les frontières. Selon certaines rumeurs, le Conmebol aurait invité l’Inter Miami à disputer la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des champions pour les clubs sud-américains. Messi joue, lui, aux Etats-Unis, dépendant de la Concacaf, confédération des équipes d’Amérique du nord et centrale mais le succès de l’Argentin en Floride (9 buts en 6 matchs) fait des envieux.

Le patron du foot argentin à la manœuvre

Cette invitation en Libertadores ressemble davantage à un mirage qu’à une vraie possibilité en l’état actuel des choses. Selon TyC Sports, intégrer un club d’une autre confédération est impossible dans les règlements et ne pourrait pas intervenir à moyen terme. Des contacts existent bien, en revanche, entre les dirigeants de la Conmebol et de la Concacaf pour faire jouer Messi et l’Inter Miami contre d’autres équipes que celles d’Amérique du Nord.

Claudio Tapia, omnipotent dirigeant du foot argentin (président de la Fédération et de la Ligue), aurait effectué une demande formelle pour que l’Inter Miami et d’autres équipes de la Concacaf disputent une compétition contre celles de la Conmebol. Il aurait même reçu le feu vert d’Alejandro Dominguez, président de la confédération sud-américaine, pour cela. Ce dernier avait allumé la mèche des supputations en publiant un tweet le 3 juin dernier, quelques jours avant l’annonce du choix de Messi de rejoindre l’Inter Miami.

Le tweet énigmatique du président de la Conmebol

"Leo Messi, la Libertadores t’attend toujours", avait-il écrit pour souligner que le septuple Ballon d’or n’avait jamais disputé la compétition phare des clubs sud-américains. Messi pourrait bien se frotter à certains d’entre eux sous une forme différente puisque la création d’une nouvelle compétition est dans les tuyaux. Il s’agirait d’un tournoi à quatre équipes entre les vainqueurs de la Ligue des champions de la Concacaf (Leon de Mexico), de la Leagues Cup (dont la finale opposera l’Inter Miami de Messi à Nashville samedi), de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana (qui seront connus en novembre).

En janvier, les deux fédérations avaient annoncé travailler à la création d’un format à quatre équipes, sans en dévoiler les contours précis mais avec la volonté de disputer la première édition en 2024.