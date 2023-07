Les images de l'arrivée de Lionel Messi à Miami

Lionel Messi est arrivé ce mardi en Floride en amont de sa présentation par l'Inter Miami, selon des images de la chaîne américaine ESPN.

L'Argentin est arrivé par jet privé dans un petit aéroport de Fort Lauderdale jouxtant le stade de l'Inter Miami, club américain de MLS. Des fans avaient déjà commencé à s'amasser devant le stade tôt, en anticipation de l'arrivée de la "Pulga", qui doit (si ce n'est pas déjà fait) signer un contrat de deux ans et demi pour une rémunération de 60 millions de dollars par an.

Présentation attendue le 16 juillet

Le mois dernier, le septuple Ballon d'or avait annoncé qu'il rejoignait la franchise de Floride après l'arrivée à échéance de son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'Inter Miami avait annoncé vendredi que se tiendrait le 16 juillet un événement baptisé "The Unveil" (le dévoilement), dans son stade.

L'Argentin est la plus grande star de l'histoire de MLS à signer dans ce championnat, et le plus célèbre joueur à signer aux Etats-Unis depuis Pelé et son arrivée au New York Cosmos en 1975. Lionel Messi, devenu champion du monde avec l'Argentine en décembre, devrait être rejoint à Miami par son ancien coéquipier du FC Barcelone Sergio Busquets, et les deux pourraient être présentés ensemble. Le club a récemment nommé l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine, Gerardo "Tata" Martino, à la tête de l'équipe.

Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de première division de la ligue nord-américaine de football (MLS) et de la ligue mexicaine. L'Inter Miami est lanterne rouge de la Conférence Est de la MLS et se classe 28e sur 29 clubs de la ligue.