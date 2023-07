MLS: Lionel Messi a déjà le droit à sa fresque géante à Miami

Lionel Messi sera introduit en tant que joueur de l'Inter Miami le 16 juillet, mais l'Argentin est d'ores et déjà immortalisé dans une fresque à Wynwood, quartier d'art de Miami. David Beckham, le co-propriétaire de la franchise, en a profité pour visiter cette peinture.

L'aura de Lionel Messi dépasse tout entendement. Dans une ville marquée par les performances sportives de ses équipes comme le Miami Heat (NBA), les Miami Dolphins (NFL) ou les Florida Panthers (NHL), la Pulga trouve peu à peu sa place dans la culture floridienne... avant même d'avoir joué une seule minute avec l'Inter Miami.

David Beckham, co-propriétaire du club, a visité une fresque qui honore Lionel Messi, dans le quartier d'art de Wynwood, à Miami. Cette oeuvre est réalisée par un artiste argentin, Maximiliano Bagnasco, qui a déclaré: ''Je pense que je propage l'Argentine dans le monde entier lorsque je peins l'une de ses plus grandes célébrités dans d'autres pays.''

Bagnasco a d'ailleurs ajouté que la visite de David Beckham était inattendue : ''C'était une surprise incroyable, et c'est une personne vraiment humble, ce qui m'a aussi surpris.'' Sur les réseaux sociaux, c'est Victoria Beckham qui a diffusé la vidéo de son mari, tout proche de la fresque.

Ce n'est pas inédit pour Maximiliano Bagnasco. Suivi par plus de 300 000 personnes sur Instagram, l'artiste a déjà représenté Lionel Messi plusieurs fois dans ses oeuvres, dans le monde entier, comme ci-dessous, en Albanie.

David Beckham voulait Messi à Miami depuis longtemps

Cette visite fait sens car David Beckham souhaitait l'arrivée de Lionel Messi depuis des années. Grâce à son arrivée en MLS, l'impact médiatique et l'intérêt des Américains pour le football aux Etats-Unis pourrait être décuplé.

Dans un pays où le football, dit ''soccer'', n'est pas le sport majeur, c'est un immense coup marketing et sportif qui a été réalisé par David Beckham. Le transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami est une opération réussie avant même les débuts de la Pulga dans le championnat américain : les Américains s'intéresseront plus à la MLS, et d'un point de vue plus global, le monde entier y accordera sûrement plus d'attention.

Avant même ses débuts avec l'Inter Miami, l'histoire d'amour a déjà commencé entre Miami et Lionel Messi.