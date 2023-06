Lionel Messi ne se voit pas devenir entraîneur après sa carrière

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi ne sait pas encore ce qu'il compte faire une fois qu'il aura raccroché les crampons. Seule certitude, il ne sera pas coach.

Un destin façon Zinedine Zidane, Pep Guardiola ou Didier Deschamps ? Très peu pour lui. Contrairement à ces anciens grands joueurs devenus des entraîneurs à succès, Lionel Messi ne s’imagine pas enfiler le costume de coach à la fin de sa carrière.

"Je ne serai pas entraîneur"

"J’ai toujours dit que je ne voulais pas être entraîneur. On sait qu’il peut se passer beaucoup de choses dans le futur, mais je maintiens toujours l'idée que je ne serai pas entraîneur", explique l’Argentin de 35 ans dans une interview accordée pour le média chinois Titan Sports, à l’occasion de la tournée asiatique de l’Albiceleste.

Les champions du monde affronteront jeudi l'Australie à Pékin, puis l’Indonésie lundi à Jakarta, toujours en amical. Il sera ensuite temps pour Messi de préparer son arrivée aux Etats-Unis, lui qui a décidé de rejoindre l’Inter Miami après ses deux années au PSG. Au cours de cette interview, l’ancien Barcelonais répète par ailleurs qu’il ne disputera sans doute plus de Mondial.

"C'était mon dernier Mondial (au Qatar l'année dernière). Je vais voir comment vont se passer les choses, mais en principe, je ne pense pas que j'irai au prochain Mondial", a-t-il affirmé. Début février, Lionel Messi s'était déjà montré pessimiste sur une participation à la prochaine Coupe du monde 2026. "Cela va être très difficile à cause mon âge, avait-il déclaré au journal argentin Olé. Je suis heureux de jouer au football, j'aime ce que je fais et tant que je me sens en bonne condition physique et que je continue d'en profiter, je le ferai. Mais cela me semble très loin jusqu'au prochain Mondial."