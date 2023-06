PSG: Messi "n’a pas eu le respect qu’il méritait" en France, regrette Mbappé

Kylian Mbappé (24 ans) regrette le départ de Lionel Messi du PSG, cet été en invitant les dirigeants à lui trouvant un remplaçant, dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont un point commun: ils n’ont pas activé l’option pour une année supplémentaire au PSG. Contrairement au Français, cette option n’était pas à la discrétion du joueur argentin. Son clan et les dirigeants du PSG ont d’ailleurs longuement négocié pour activer cette année supplémentaire avant la fin des négociations. Le septuple Ballon d’or a finalement quitté le club de la capitale début juin avant d’annoncer son choix de rejoindre l’Inter Miami.

"Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va"

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Mbappé regrette le départ de Messi et met la pression à ses dirigeants pour lui trouver un remplaçant. Car le Français réaffirme son intention de rester au club la saison prochaine avant un départ à l’été 2024.

"On parle potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football, lance-t-il. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand un joueur comme Messi s’en va. Personnellement, je n’ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. On parle de Messi. Il doit être respecté et en France il n’a pas eu le respect qu’il méritait. C’est dommage mais c’est comme ça. Il faudra faire le possible pour le remplacer."

Pendant ces deux saisons en commun, les deux joueurs ont vécu une relation emprunte de respect sans être pour autant proches en dehors du terrain. Les deux joueurs ont souvent pris soin d'assurer publiquement leur bonne entente, notamment après la finale de la Coupe du monde où Messi n'a pas franchement calmé les provocations de ses coéquipiers contre son partenaire en club.