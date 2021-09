MLS: Ashley Cole raconte sa brouille avec Zlatan au LA Galaxy

Ashley Cole conserve un souvenir précis de ses quelques mois passés en commun avec Zlatan Ibrahimovic en 2018 au Los Angeles Galaxy. Celui d’un homme à "double personnalité" avec qui il s’était un peu accroché.

En vingt ans de carrière et six clubs différents, Ashley Cole (40 ans) a évolué avec a crème du football mondial. Et accumulé les histoires. Il en a conté une au sujet de Zlatan Ibrahimovic, mercredi lors de l’émission britannique A League of their Own.

Les deux hommes ont évolué ensemble quelques mois en 2018 au Los Angeles Galaxy. Le Suédois avait rejoint la franchise comme une superstar après avoir été libéré par Manchester United. Il avait apporté son immense expérience au groupe dans une posture qui avait interpellé l’ancien arrière gauche, qui a raccroché les crampons en 2019.

"Il a deux personnalités, confie Cole. Avec nous dans le vestiaire, il était brillant, calme, très humble mais pour les médias, il était Dieu. Il y avait des moments où il venait dans le vestiaire et parlait aux gens de leur touche de balle de merde, ou en leur disant qu’ils ne savaient pas courir et qu’ils étaient lents. Mais devant les médias, sa personnalité changeait."

"Baisse ta p... de main"

Interrogé sur des moments parfois tendus dans le vestiaire, Cole s’est souvenu s’être accroché avec l’ancien joueur du PSG. "Il a essayé une fois, il a levé les mains en l'air, a-t-il expliqué. Et j'ai dit: ‘baisse ta pu… de main’. Je suis très sérieux. Je me disais: 'tu peux pointer quelque chose du doigt mais ne lève pas les mains’."

Zlatan a passé deux saisons avec le Galaxy avant de rejoindre l’AC Milan. Après une blessure au genou qui l’a privé de l’Euro avec la Suède, il s’apprête à faire son retour à la compétition.