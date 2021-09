AC Milan: Zlatan Ibrahimovic, retour imminent

Ecarté des terrains depuis près de quatre mois, Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son grand retour dimanche contre la Lazio Rome (18 heures, 3e journée de Serie A). Attendu remplaçant avec l’AC Milan, le géant suédois devrait bénéficier de quelques minutes de jeu, avant de pouvoir prétendre à plus.

Zlatan Ibrahimovic entrevoit le bon du tunnel. Pas encore apparu dans le groupe de l’AC Milan depuis le début de la saison et grand absent du dernier Euro avec la Suède, Ibra se rapproche à grand pas d’un retour, d’abord sur les pelouses de Serie A.

Sur le flanc depuis le 9 mai dernier et une large victoire milanaise sur la pelouse de la Juventus Turin (0-3), l’international suédois (118 sélections, 62 buts) avait subi une entorse du genou gauche, et avait été opéré dans la foulée. Si le buteur scandinave a déjà retrouvé de bonnes sensations à l’entraînement collectif et en prenant part à une opposition avec la Primavera, l’équipe de jeunes du club lombard, il n’est pas encore à 100%.

Titulaire contre Liverpool?

Plus sollicité à haute intensité depuis près de quatre mois, celui qui aura 40 ans le 3 octobre prochain va donc devoir reprendre étape par étape. En ce sens, son entraîneur Stefano Pioli devrait le faire entrer en jeu quelques minutes lors de la 3e journée de Championnat, dimanche contre la Lazio Rome (18 heures), assure la Gazzetta dello Sport. Cela mènera l’ancien attaquant du PSG à une place de titulaire trois jours plus tard à Liverpool (21 heures), pour la première journée de Ligue des champions.

Son retour tombe donc à pic pour l’AC Milan, qui a remporté ses deux premières rencontres de Serie A cette saison mais devrait devoir faire sans Olivier Giroud face à la Lazio. Le buteur français a été testé positif à la Covid-19, et est placé à l’isolement depuis le 29 août. Ante Rebic devrait le suppléer à la pointe de l’attaque milanaise.